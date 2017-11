Un incordio para los 'gallitos'

Ya dijo Alberto González, incluso antes de empezar la temporada, que este curso la cosa estaría muy igualada en el Grupo IV, que cualquier equipo podría ganar a cualquiera, independientemente a sus diferencias en la tabla clasificatoria. Con el paso de las jornadas se ha visto que no se equivocaba el técnico malagueño. Y no hay mejor ejemplo que su propio equipo, un CD El Ejido que, a pesar de ocupar la 14ª posición y estar a dos puntos de los puestos de descenso directo, solamente ha perdido ante uno de los cuatro cuadros que ocupan actualmente los puestos de play off de ascenso, plazas que los celestes tienen a ocho puntos, lo que demuestra que las distancias son relativamente cortas entre unos y otros.

Los del Poniente almeriense igualaron 3-3 ante el actual líder, el Cartagena, aunque su cetro es compartido con Extremadura, Écija y UCAM, que suman también 22 puntos como los albinegros. Ante todos ellos se han medido ya los ejidenses, celebrando empates ante los cartageneros y, este pasado miércoles, ante el conjunto universitario (1-1), y venciendo al Écija Balompié por 1-0 en Santo Domingo cuando los hispalenses ocupaban la primera posición de la tabla clasificatoria. Un triunfo meritorio y destacable que demuestra, junto con los otros resultados positivos ante gallitos, que el CD El Ejido siempre ha competido de tú a tú a cualquier oponente que ha tenido delante en lo que va de campaña. Los de González solamente se vieron superados por un Extremadura que con muy poco se llevó mucho del feudo celeste hace unas semanas (1-3). Los azulgranas son ahora segundos, misma posición que ocupaba la UD Melilla antes de visitar el pasado domingo la casa de los del Poniente, que se impusieron por 1-0 con gol de penalti de Lolo González. Cabe destacar que los melillenses son los menos goleados del Grupo IV de la Segunda División B todavía, con solamente 6 tantos en contra tras doce jornadas de competición disputadas hasta el momento.

Pese a estos buenos registros ante rivales que navegan por la zona más alta de la tabla clasificatoria, los celestes no deben pecar de excesiva confianza o relajación ante otros oponentes que caminen por posiciones más bajas, como es el caso de su próximo rival, un Villanovense al que recibirá mañana a las 17:00 horas en su tercer domingo consecutivo jugando en Santo Domingo. Un partido que, además, servirá para cerrar una frenética semana de tres encuentros. Sellarla con una victoria sería lo ideal para un CD El Ejido que en los últimos seis días ha sumado cuatro puntos más a su casillero. Los de Villanueva de la Serena están tres puntos por encima, por lo que dejar el triunfo en tierras ejidenses haría que los de González diesen otro paso hacia la zona media-alta de la tabla clasificatoria y pongan más tierra de por medio con unos puestos de descenso a los que no quieren regresar.