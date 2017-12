El jugador número 22

A falta de conocer si habrá salidas del CD El Ejido en el mercado de invierno, algo que a priori parece poco probable (pero no imposible) teniendo en cuenta las palabras de Alberto González en la rueda de prensa posterior al duelo frente a las Palmas Atlético, en la plantilla celeste quedaría a día de hoy una ficha por cubrir y al parecer podría tener dueño en breve. El plantel del Poniente almeriense, tras la llegada del central Jean Calvé y del delantero Samu Corral, cerró la primera vuelta de la competición con 21 jugadores, sin contar a Kevin, Marcelo y Fermín, que están en calidad de canteranos y no ocupan ficha profesional ni sub-23, como ya sí lo hace Paquito, que no podrá jugar en lo que queda de curso con el filial (Berja) al haber disputado diez encuentros con el primer equipo en competición oficial.

El técnico malagueño dejó caer ante los medios, después del último partido de 2017, que estaba "contento" con su plantilla, aunque reconoció que estaban "muy cerca" de cerrar la contratación de "un atacante". Los rumores centraron las miradas en el extremo marroquí Aziz, ex de la UD Almería y actualmente en el Xerez Deportivo, pero todo habría quedado en un intento fallido por parte del club ejidense. No se ha vuelto a escuchar ningún nombre, pero el futbolista número 22 del plantel que dirige González podría llegar muy pronto. Cabe destacar que las plazas sub-23 (6) ya están cubiertas por Cristian, Javi Hernández, Manu Sánchez, Echu, Hakim y Paquito, por lo que el jugador que llegara tendría que tener ficha profesional, algo que podría implicar un desembolso económico aún mayor para el CD El Ejido. El alta por primera vez de un jugador con licencia profesional cuesta 3.000 euros, pero si ya fue dado de alta como tal en una temporada anterior, el importe se reduciría a los 75 euros de la cuota anual de futbolista en Segunda División B.

Sin duda, confeccionar una plantilla en la categoría de bronce del fútbol español es como hacer un complicado puzzle. Además de las limitaciones por el presupuesto, los clubes de Segunda B se encuentran con muchos condicionantes que deben tener en cuenta a la hora de hacer su plantel. Cada conjunto tiene 22 fichas disponibles, tres menos que en Primera y Segunda. Además de la obligación de las diez fichas profesionales, de esas 22, seis se reservan para jugadores sub-23, aunque puede haber jugadores que cumplan ese requisito de edad con licencia profesional para completar el cupo requerido. Habrá que esperar para ver como termina el CD El Ejido su puzzle de cara a la segunda vuelta de la competición.