Ni miedos ni complejos ante el líder

La derrota en casa del Linense (2-0), tras la goleada al Lorca (5-1) que supuso el primer triunfo de la temporada, fue un palo duro para los del Poniente, ya que hicieron méritos más que de sobra para sacar un resultado positivo, pero les faltó lo más importante: eficacia. Esa está siendo su gran asignatura pendiente, salvo la excepción de la contienda ante los lorquinos, y es una materia que quieren dar por aprobada cuanto antes. González confía en su sistema, en un esquema que hace que su equipo cree mucho peligro, pero se echa de menos la puntería en un cuadro que, cabe recordar, solo tiene un 9 puro, Hakim, que no está disfrutando de minutos. A la espera de que llegue algún refuerzo para la delantera, algo que no se sabe si ocurrirá antes del mercado invernal, el preparador celeste tiene las opciones de Carralero o Javilillo, que hoy seguramente saldrán de inicio. Lo que es toda una incógnita es saber si apostará por Emilio Cubo como lateral o lo volverá a poner de extremo. La gran novedad de esta semana es que podrá contar, por primera vez, con Senah Mango, defensa central de Togo que ya tiene su licencia federativa, siendo la única baja confirmada para este duelo, por lesión, la de Álvaro Ocaña, precisamente exjugador de un cuadro astigitano que llega a Santo Domingo tras haber sumado dos empates en casa.

Juan Carlos Gómez aparta a dos jugadores por supuesta indisciplina

No todo son buenas noticias en el Écija Balompié, pese a su situación clasificatoria. El líder del Grupo IV de Segunda B ha apartado al coriano Juanito y el aljarafeño Abraham Arcos del primer equipo azulino, presuntamente, por indisciplina. Según aseguraba Onda Deportiva Écija, ambos futbolistas llevan fuera del equipo desde la pasada semana después de que el técnico Juan Carlos Gómez tomara la decisión de no contar con ellos. Según esta misma fuente, ambos futbolistas siguen entrenándose aparte, en horario matinal, y, salvo giro radical, no van a volver a contar para el técnico cordobés. El mediapunta Juanito, que sólo ha disputado unos minutos en la presente temporada, fue clave la pasada campaña en el ascenso del Écija, entidad a la que llegó procedente del Atlético Antoniano, llegando a disputar 36 partidos y anotando siete goles.