De nuevo el amargo sabor de la derrota

El Club Deportivo El Ejido no pudo prolongar una semana más su buena racha de resultados, la que ha dejado en cinco jornadas consecutivas sumando puntos y que le acercó, tras su triunfo ante el Córdoba B (2-0), a solamente tres puntos de unos puestos de play off de ascenso en los que se encuentra un Marbella Fútbol Club que ejerció ayer de verdugo de los celestes. Más de un mes después de su último tropiezo, el cuadro ejidense volvió a probar el sabor amargo de la derrota al caer por 2-0 en tierras malagueñas, donde hizo una buena primera parte, pero no aprovechó sus ocasiones y lo pagó en la segunda ante un rival que sí se mostró más efectivo y al que acompañó la fortuna.

Los almerienses eran muy conscientes de la dificultad que se les presentaba en el Municipal marbellí para sacar un buen resultado, pero saltaron al terreno de juego a por todas, muy motivados por la inercia positiva de las semanas anteriores. En el primer minuto, cerca estuvo de llegar Velasco a un balón largo de Gianfranco, pero el meta local Wilfred llegó in extremis para deshacer la ocasión de peligro. En el 5', el propio jugador cordobés protagonizaría la primera ocasión clara del duelo, en un mano a mano que ganó el cancerbero del Marbella. La tuvo un CD El Ejido que arrancó el choque de una forma muy potente, con una gran presión sobre su rival y generando en ataque. Carralero probó suerte en el 9' con un disparo desde la frontal, tras un robo de Lolo González, al que los aficionados ejidenses que se desplazaron al feudo marbellí aplaudieron para silenciar los pitos de la afición local al gaditano. Pese a que las oportunidades las puso el cuadro de Alberto González, el duelo se marchó al descanso con igualdad sobre el terreno de juego y en el marcador.

Arrancó la segunda parte con susto para los del Poniente. Internada por la derecha de Corpas y Gianfranco toca con la punta de los dedos para enviar a córner. En el 48' respondió Javilillo con un disparo desde dentro del área. Rozó el 0-1. Desgraciadamente, en el 53', Añón marcó con un cañonazo desde fuera del área por toda la escuadra y el 1-0 sentó como un jarro de agua fría para los celestes, que pasaron unos malos minutos y, aprovechando una indecisión defensiva, los locales dieron la puntilla a los ejidenses con el 2-0 en el 61'. Juanfran se lleva el esférico entre varios defensas del CD El Ejido y marca a placer para poner tierra de por medio en un marcador que ya no se movería más, pese a que Velasco gozó de varias ocasiones.