No es la peor racha en 2ª B

Cuatro jornadas sin ganar han encendido las alarmas en el entorno de un Club Deportivo El Ejido, que está ahora mismo a cuatro puntos de los puestos más peligrosos de la tabla clasificatoria. El empate ante el Betis Deportivo en Santo Domingo, después de ir ganando por 2-0 al descanso, ha dolido mucho en la plantilla ejidense y además ha provocado un claro ambiente de pesimismo en buena parte de sus seguidores, como bien puede comprobarse en los distintos mensajes que se han podido ver estos días en las redes sociales. Y es que sumar solamente un punto ante un rival directo en un duelo que se daba ya por ganado, merma la ilusión de los fieles, sobre todo si esto ocurre después de venir de sufrir tres derrotas consecutivas.

El mal momento que está actualmente sufriendo el CD El Ejido es más que evidente, aunque, si se tiene en cuenta el objetivo prioritario de la entidad para este curso, no se está viviendo ninguna catástrofe. La permanencia es la prioridad de un equipo que, sin embargo, hace pocas semanas estuvo en sexta posición y pudo crear unas expectativas más ambiciosas entre sus aficionados y quizás en el propio vestuario, pero lo cierto es que la realidad, a día de hoy, es muy distinta a la de ese tramo de diciembre y primera jornada de enero en la que parecía que el cuadro celeste se engancharía al grupo de equipos que luchan por una plaza de play off. Tras haberse disputado 24 jornadas, el CD El Ejido está fuera del descenso y con cierto margen de error que le hace permitirse incluso un tropiezo más, aunque no sería lo más idóneo, dada la igualdad que reina en la competición. Si se mira la situación clasificatoria por estas fechas pero del curso anterior, los del Poniente almeriense estaban en posiciones de descenso, con cinco puntos menos esta campaña y trece derrotas, por nueve que ha sufrido este curso. Además, este bache no es ni de lejos el peor que ha sufrido el cuadro de Alberto González en sus dos años en la categoría de bronce, ya que la pasada temporada sumó solo un punto en siete jornadas (desde la 15ª a la 21ª) y cabe recordar que al comienzo de la presente estuvo cinco sin ganar.