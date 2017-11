Un 'pichichi' inesperado

El pasado domingo, sobre el césped del Romano ante el Mérida, el gaditano Lolo González lograba su quinta diana en la presente temporada que confirmaba que, pese a ser pivote defensivo, se ha convertido en un activo goleador para un cuadro ejidense en el que precisamente es ahora mismo un inesperado pichichi. Ademas, destaca que, de los 21 tantos a favor que llevan los de Alberto González, ni uno solo ha sido marcado por un delantero nato, repartiéndose 4 en la línea defensiva y el resto en las demarcaciones del centro del campo, sobre todo en jugadores de banda.

"El gol sirvió para ayudar al equipo, al igual que lo podía haber marcado otro. Que esté teniendo suerte de cara al gol últimamente es una anécdota nada más, de esas cosas que pasan solamente una vez. Ahora llevo cinco goles, pero tarde o temprano me superarán Carralero, Echu o Javilillo, ellos sí están aquí para marcarlos y yo para defenderlos. Lo que sí espero es seguir tirando los penaltis", comentaba el mediocentro de 26 años de edad en la tertulia nocturna del lunes del programa deportivo de Radio Luz de Dalías, donde reconocía también que se marcharon de tierras extremeñas tras empatar 2-2, con una "sensación agridulce, nos fuimos jodidos porque nos marcaron en el minuto 92 después de haber remontado el partido en un campo como el del Mérida, pero estamos muy motivados para el siguiente, donde tenemos que hacer bueno el punto logrado en el Romano. En el vestuario hay mucha alegría, como siempre. Siempre hay mucho cachondeo".

Es solo anecdótico, ya me superarán Javilillo, Carralero o Echu, yo estoy para defender"

Lolo hizo el tanto del empate en territorio emeritense, inició el camino hacia una remontada que finalmente se escapó en el último suspiro para los almerienses, pero el sanluqueño obtuvo su quinto gol e igualó su mejor marca realizadora en la categoría de bronce del fútbol español. Se trata de la tercera ocasión en su carrera deportiva en la que es capaz de anotar cinco tantos en el Grupo IV de Segunda División B. Un hito que el celeste ya fue capaz de alcanzar en las temporadas 2012-2013 y 2015-2016, siendo jugador del Atlético Sanluqueño y del CD San Roque de Lepe, respectivamente, aunque ahora, defendiendo la elástica del CD El Ejido, ha logrado esa manita de goles en solamente 14 jornadas, por lo que todo hace indicar que superará su marca personal goleadora esta campaña si sigue en esta buena línea.

Sobre la remota posibilidad de que su técnico, Alberto González, apueste por ponerle como delantero centro, el máximo artillero del cuadro ejidense comentaba, entre risas, que tiene el dorsal número 6, "aunque si le damos la vuelta es el 9, pero no, no me atrevo porque se nos puede complicar la cosa. Estoy bien en mi posición de pivote defensivo, aunque si me ponen del delantero centro este fin de semana y me quitan la roja, lo firmo ahora mismo". El ex del Marbella fue expulsado en el 80' ante el Mérida por una supuesta agresión y el club, que ha recurrido, está a la espera de saber en qué queda finalmente la sanción.

Sobre la delantera del equipo admite que "Hakim tiene un potencial grande, pero le está costando coger el ritmo. Tiene 19 años, que viene de Francia y se le está cargando la responsabilidad de tener que ganar los partidos, pero no es la suya". Para finalizar, Lolo no quiso desvelar a qué se debe esa celebración a lo cangrejo, cada vez que marca un gol, y que sigue siendo una incógnita, pero dijo que "le doy permiso al cuerpo técnico para que lo cuenten si quieren".