Sin prisas en la recuperación de Álvaro Ocaña

Las lesiones están siendo un calvario esta temporada para el lateral zurdo Álvaro Ocaña, que por el momento solamente ha podido entrar este curso en once convocatorias y ha sido titular en una decena de los treinta encuentros disputados hasta ahora. De baja desde el 11 de febrero, siendo su tercera estancia prolongada en la enfermería desde que dio comienzo la temporada, el de Teba está en la fase final de la recuperación de su lesión en el cuádriceps, por lo que podría estar OK a finales de este mismo mes de marzo. No obstante, parece que Alberto González no tiene prisa con respecto al regreso del malagueño, pese a que es uno de sus hombres de confianza y un jugador clave en sus planes. Y es que el entrenador celeste, visto lo visto, después de dos recaídas, prefiere no arriesgar y volver a contar con Ocaña solamente cuando éste se encuentre al cien por cien. Así, el defensor será baja segura ante el UCAM Murcia y, seguramente, también frente al Villanovense dentro de dos semanas. Tampoco podrá contar González por lesión frente a los universitarios con Rodri, mientras que David Fernández se perderá el choque por acumulación de cartulinas amarillas. Sí recupera a sus atacantes Javilillo y Samu Corral.