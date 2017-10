El problema de siempre

En tierras gaditanas volvió a quedar claro que el problema del conjunto del Poniente almeriense sigue siendo el mismo: la falta de un 9 puro que garantice goles. El CD El Ejido no lo tiene y lo necesita. De hecho, Pierre Mevy reconoció, hace ya dos semanas, que un delantero centro sería presentado en breve, pero hasta el momento parece que no se ha encontrado ninguno fiable.

El entrenador celeste, Alberto González, explicó tras el choque en La Línea que se quedó "con la sensación de que con muy poco concedimos dos goles". Dijo que "haciendo un partido bastante completo en muchas fases nos faltó acierto arriba, como en el penalti, y atrás dos errores puntuales nos costaron muy caros pero el fútbol son goles y de ahí el resultado". El malagueño afirmaba que "jugamos muchos minutos en el campo rival, a los cinco minutos sacamos tres córners, estuvimos insistiendo pero cuando no materializas...". Y terminó agregando y reconociendo que "el acierto de cara a gol te condiciona un partido. Ya nos pasó ante el Betis Deportivo y la semana pasada, al revés, metimos cinco. Me marcho frustrado, es uno de los peores días de la temporada".

Recibe al Écija el domingo a partir de las 18:00 horas

El conjunto ejidense ya tiene la mente puesta en su próximo compromiso liguero, el que le medirá en el domingo al Écija Balompié a partir de las 18:00 horas. Nada menos que al líder de la categoría reciben los celestes en Santo Domingo un fin de semana en el que no vale otra cosa que lograr un punto positivo, para no volver a dar un paso de cangrejo en su objetivo por encontrar ese punto de inflexión que lleve al equipo por la buena senda. Evidentemente, no va a ser nada fácil dejar premio en casa ante un primer clasificado que no sabe aún lo que es perder, que lleva 10 goles a favor (los mismos que el CD El Ejido), pero solo 5 en contra (por 13 de los ejidenses).