"No se puede decir que fui a hacer daño, porque ni lo veo"

-¿qué nos puede decir sobre lo ocurrido en esa polémica jugada del segundo penalti en la que fue protagonista?

-Creo que el Real Murcia tiene demasiadas cosas, mucho potencial, como para que además los árbitros lo ayuden de esa manera. Es injusto. Había casi dos mil personas en el campo y creo que ambas partes, tanto la gente de El Ejido como la de Murcia, si les preguntas ahora en frío, no vieron ese segundo penalti. Es una acción que no tenía que haber pitado, que le pasa a un portero cuatro o cinco veces en un partido y ninguna es pitable. La semana anterior a Samu Corral le abrieron la ceja, con el pie, cuando estaba tirado en el suelo y el portero lo pisó, eso es muy diferente a lo que pasó aquí y ni se pitó nada ni llamaron la atención al portero. Tenía sangre y no se habló de agresión y ahora me dijo a mi que lo que yo hice sí fue agresión.

-Le sacó la roja considerando que era una agresión, pero se vio claramente que no fue una acción realizada a conciencia para dañar al rival...

-El contrario viene desde atrás y yo solamente miro a la gente que viene de frente. Se puede ver en los vídeos que haya, que en ningún momento está mi gesto de mirar por segunda vez a la gente que hay dentro del área, porque yo siempre estoy pendiente del balón para salir y estaba en banda. Así que decir que lo hice a conciencia para hacerle daño al delantero, cuando sale detrás de mí y ni lo veo, creo que es lamentable ese penalti que pitaron. Se nota que no vio lo mismo que todo el mundo.

-Independientemente a esa jugada, ¿cómo analiza el partido?

-El equipo trabajó durante la semana muy bien como para que nos suceda ahora esto. Sabíamos que teníamos varias bajas importantes, aunque los compañeros que entraron creo que lo hicieron muy bien. Se notó cierto nerviosismo, pero es que juegas contra el Murcia, no con un equipo de Primera Regional. Los nervios siempre van a estar. Tuvimos fallos y aciertos, puede que problemas de comunicación, porque cuando sale gente nueva que no es regular eso puede fallar. Hay que tener en cuenta que en defensa hubo tres posiciones no habituales. En la primera parte la gente estaba muy metida, fue excepcional, tuvimos nuestras ocasiones. Ya en la segunda parte todo se complicó después del penalti, aunque el equipo quiso reaccionar, pero a los pocos minutos pitaron ese segundo y encima te expulsan a un jugador, creo que el equipo hasta ahí dio la talla. Luego yo me tuve que ir al vestuario y no pude seguir viéndolo.

-Se puso en marcha el reto de llevar a dos mil espectadores a Santo Domingo y se logró. Una pena que el encuentro acabara con derrota el día que más gente ha acudido al estadio...

-Me hubiese gustado llegar aquí y dar una rueda de prensa mucho más alegre y feliz. Se nota cuando viene más gente a este campo, Los jugadores y yo el primero lo notamos un montón. La presión que meten al contrario hasta en un saque de banda es maravilloso. Espero que sigan viniendo las casi dos mil personas que vinieron, que sigan animando como ante el Murcia.

-En relación a la situación que se está viviendo en la posición de portero en el CD El Ejido, con las rotaciones, ¿cómo valora que está gestionándolo el técnico Alberto González?

-Sí, eso sucedió en el primer tramo de la temporada, cuando me lesioné del dedo y le tocó salir a Cristian lo hizo genial. Creo que poner en duda a dos porteros no es, es que los dos porteros hacen muy bien su trabajo cuando le toca a cualquiera de los dos. Cristian ante el Murcia también paró dos ocasiones muy claras del Murcia, en uno contra uno, y es eso lo que le cuesta al mister, decidir entre dos porteros si los dos rinden tan bien como lo hace Cristian cuando sale. Ahora estamos en la segunda vuelta y los dos porteros trabajamos para ganarnos la titularidad y no seguir rotando. Es una decisión del entrenador.