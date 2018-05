"Te queda un sabor agridulce, queríamos hacer algo bonito"

-finalmente el CD El Ejido no se pudo despedir de su afición con un triunfo. Se perdió por 0-2 en el último partido del curso como local ante el Granada B, ¿qué sensación le dejó esta derrota?

-Nos quedamos con una mala sensación, porque creo que hicimos muchas cosas bien para poder sacar algo positivo. Tuvimos muchas ocasiones, pero ellos, en momentos puntuales, en dos o tres llegadas que tuvieron, nos hicieron tres goles. Llevamos el peso del partido en todo momento, pero esas dos jugadas puntuales nos han penalizado demasiado. Un sabor amargo para despedir la temporada en casa.

Antes de las dos derrotas teníamos esa ambición, esa ilusión de optar a Copa del Rey e incluso a la promoción"Hemos cumplido lo prioritario, la salvación, y ahora queda ganar en Canarias para quedar entre los diez primeros"

-¿Se han echado de menos en los últimos dos partidos en Santo Domingo a los grupos de animación?

-Claro que se echa de menos. Ya se echaba de menos ante el Marbella. Se nota que no está esa gente que nunca paraba de animar, es un extra que muchas veces nosotros necesitamos, ese empuje necesario para sacar los partidos adelante.

-Aunque todavía quede una jornada, la que disputarán este domingo en casa de Las Palmas Atlético, ¿qué valoración global nos puede hacer sobre esta temporada?

-Finalmente nos queda ese sabor agridulce, porque antes de estos dos últimos partidos que hemos perdido teníamos esa ambición, esa ilusión por poder hacer algo bonito como quedarnos con una posición de Copa del Rey. Incluso, si teníamos suerte con los demás resultados, intentar llegar a la última jornada con opciones de luchar por un puesto de play off, pero no hemos estado a la altura en estos dos últimos partidos, creo yo. Ante el Granada B hicimos un buen trabajo, pero por circunstancias no logramos sacar los puntos y ese sabor es agridulce, de que hemos cumplido uno de los primeros objetivos, que era la salvación, y el que se marcaba al principio, que era quedar entre los ocho o diez primeros, estamos todavía por conseguirlo. Vamos a Las Palmas a intentar quedar lo más arriba posible.

-Alberto González dijo la pasada jornada, el viernes, que usted estaba entre los jugadores que tenían algunas molestias físicas... ¿Cómo se encuentra de cara al último partido de la competición liguera?

-Ahora mismo me encuentro bastante bien, porque durante la semana me pinché en el tobillo y la verdad es que me vino muy bien. Me pusieron anestesia y corticoides y he respondido a la perfección y casi ni me molesta. Sí es cierto que en las dos últimas semanas me ha estado molestando muchísimo y no podía correr bien, pero ya tenía que forzar estos dos últimos encuentros y por ahora voy bien.