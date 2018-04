A por el quinto triunfo, sin miedos

Por otro lado, el equipo es serio aspirante a luchar por quedarse entre los siete primeros clasificados, lo que le daría el derecho a disputar las eliminatorias previas de la próxima edición de la Copa del Rey. Este objetivo, sin duda, está en los planes de un cuadro del Poniente almeriense que, ya sin presión, encarará estas últimas jornadas en las que no renunciará a la ambición. En el vestuario hay ganas de demostrar que hay potencial de sobra y un triunfo ante el primer clasificado sería una buena forma de dejarlo claro. Para este partido, González contará con todos sus efectivos, incluso con Samu Corral, que parece haberse recuperado de su contractura en el abductor. También volverá a contar con su otro delantero de referencia, Antonio Pino, que cumplió duelo de sanción la pasada semana. Así, pocos cambios habrá en el once con respecto a la apuesta del técnico malagueño desde que comenzó esta racha de triunfos que los celestes quieren alargar por quinta semana seguida para seguir de dulce en lo deportivo y dejar un buen sabor de boca a su afición a su penúltimo partido del curso como local.

En plena racha triunfal, la mejor que ha firmado hasta el momento en el tiempo que lleva militando en este Grupo IV de la Segunda División B, llega el Club Deportivo El Ejido a la cita de esta tarde en Santo Domingo ante el Marbella FC, líder de la categoría, que solamente ha perdido un partido en todo lo que va de esta segunda vuelta a la que le restan cuatro jornadas para finalizar. No cabe duda de que será un envite más que complicado para los ejidenses, pero la moral y la confianza celeste está más que alta, y no es para menos teniendo en cuenta que llevan cuatro victorias consecutivas en su bolsillo y que, pese a no tenerlo aún confirmado de forma matemática, algo que podrían hacer hoy, la permanencia ya está conseguida.

¿Habrá más afición visitante que local en Santo Domingo esta tarde?

Además de anunciar este lunes que cesaban su labor de animación y que no acudirían al campo a arropar al equipo hasta que la directiva del CD El Ejido se pronunciara positivamente en relación a recuperar el nombre de Poli Ejido, los grupos Nuestro Poli, UCA y Grada 1969 han estado 'invitando' en redes sociales a que el resto de seguidores celestes no acudan a Santo Domingo esta tarde. Si su petición tendrá repercusión o no en todos los aficionados, es toda una incógnita, pero lo que está claro es que la entrada de público local en este duelo ante el líder se intuye que será la más baja de toda esta temporada en la que la asistencia tampoco ha estado siendo anteriormente para tirar cohetes. Sin embargo, hoy se podría producir algo que no se ha visto este curso todavía, que la afición foránea sea más numerosa que la de casa. Y es que la entidad blanquilla sabe que está ante un momento clave en su historia en el que puede conseguir el ascenso a Segunda y ante la ilusión que ha despertado el equipo, el Marbella FC ha pagado a sus seguidores el desplazamiento hasta tierras ejidenses, así que solo tendrán que costearse las entradas. La iniciativa ha sido muy bien acogida por los fieles marbellís y se esperan, mínimo, tres autobuses de seguidores visitantes, además de coches particulares.