Un rival que trae buenos recuerdos

Por diferentes circunstancias, al Club Deportivo El Ejido se le atragantó el comienzo de la presente temporada 2017-2018. Nada menos que cinco jornadas tuvieron que pasar para que el equipo celeste pudiese sumar su primera victoria del curso, la cual llegó de forma contundente en la sexta sobre el césped de Santo Domingo el pasado 24 de septiembre. Fue ante el Lorca Deportiva, su rival de mañana, al que el cuadro almeriense le endosó un 5-1 que silenció gran parte de los comentarios que señalaban la falta de eficacia de un conjunto ejidense que, cabe recordar, en esas fechas no tenía un delantero centro nato, de garantías, como referente en ataque. Carralero (2), Echu, Velasco y Javi Hernández, mojaron en aquel duelo.

En esa cita previa al comienzo del mes de octubre, el Lorca ocupaba el último puesto de la tabla clasificatoria en la que, a día de hoy, sigue siendo el colista. No obstante, no podrán fiarse lo más mínimo los de Alberto González de la situación de su oponente de este fin de semana en la clasificación, ya que los murcianos llegan de vencer por 1-2 en casa del Recreativo de Huelva y recibirán al CD El Ejido, que no hay que olvidar que no ha sido capaz de ganar todavía fuera de casa, crecidos por esos tres puntos que les dejan a ocho de los puestos de salvación y a cinco de la plaza de play out. Saben los del Poniente almeriense que sacar un resultado positivo mañana en casa del último clasificado no va a ser tan fácil como pueda parecer, pero los celestes apelan a sus ganas y necesidad de salir del bache, en el que solamente han sumado un punto en las últimas cuatro jornadas, y la motivación extra de medirse a un contrario que trae al CD El Ejido muy buen recuerdos. Y es que, además de esa manita que supuso estrenar el casillero de triunfos de esta temporada, frente al Lorca Deportiva la entidad ejidense vivió uno de los momentos más importantes de su historia en 2016. Ambos se medían por primera vez en sus cuatro de vida (los dos clubes se fundaron en 2012) y lo hicieron nada menos que en la segunda eliminatoria del play off de ascenso a la Segunda División B. Tras empatar 1-1 en la ida en Santo Domingo un 5 de junio, los de Alberto González encaraban un complicado compromiso de vuelta en el Francisco Artés Carrasco ante un Lorca Deportiva que fue confeccionada para subir esa campaña, pero no contaban con el pundonor de un CD El Ejido que venció por 1-2 en tierras murcianas gracias a un gol histórico de Rubén Guti en el tiempo de descuento.

A ese escenario, y frente al mismo equipo al que rompieron el sueño del ascenso en su propia casa, viajará mañana el cuadro ejidense con la mente puesta en lograr una victoria que le haga cerrar la mala racha y triunfar de una vez como foráneo esta campaña. Así, si hace dos años fueron los ejidenses los que privaron a los lorquinos de continuar en la lucha por ser de bronce, en este, los almerienses pueden alejar a los de Mario Simón de la permanencia en dicha categoría, una batalla que quiere evitar a toda costa un CD El Ejido que de no ganar en el Francisco Artés Carrasco podría meterse en serios problemas clasificatorios.