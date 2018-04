Con rumbo fijo hacia la tranquilidad

El Club Deportivo El Ejido logra, por primera vez este curso, su tercera victoria consecutiva de la presente temporada y dio un paso de gigante hacia su objetivo de lograr la permanencia matemática lo antes posible. Lo hizo después de imponerse por la mínima a un rival directo en dicha pelea como es el Mérida. Sin hacer un partido brillante, como el que los ejidenses hicieron unas semanas antes frente al UCAM Murcia, los de Alberto González supieron, con muy poco, llevarse muchísimo en un duelo en el que volvieron a demostrar un orden táctico que impidió que su rival encontrara la reacción, además de que los emeritenses se mostraron muy planos en labores ofensivas. Y es que los almerienses, con este triunfo, llegan a los 44 puntos en una tabla clasificatoria en la que se quedan a solamente 3 de la séptima posición, la que da derecho a disputar la próxima edición de la Copa del Rey.

Comenzó el partido con un rápido aviso de los ejidenses en el 2', en un mano a mano de Antonio Pino con Álex Lázaro, pero el colegiado pitó fuera de juego al delantero local cuando se disponía a disparar a puerta. En la siguiente jugada respondería el Mérida, con un remate de cabeza de Kiu que se marchó alto. El ex de la UD Almería fue, sin duda, el hombre más activo en ataque del cuadro emeritense cada vez que su equipo se acercaba al área ejidense. El CD El Ejido, sin hacer un juego vistoso, empezó a tomar las riendas de la contienda, tomó la iniciativa y en el 12', en un contragolpe perfecto, logró batir a un Mérida que llegaba a tierras almerienses después de encadenar tres jornadas sin recibir un gol. Esa buena racha la rompió Fernando Carralero, con un tiro raso con la izquierda tras recibir un gran pase en profundidad de Antonio Pino. Las cosas se ponían muy de cara para los de casa.

Samu Corral, con una buena presión arriba, tuvo cerca el 2-0 en el 15', al jugarle el viento una mala pasada al meta de un Mérida que empezó a perder los nervios y el orden que mostró en los primeros compases del partido. El choque, pasados los primeros veinte minutos, entró en una fase de tensión sobre el terreno de juego y en los banquillos, haciendo trabajar al colegiado en lo que a cartulinas a amarillas se refiere. Lo positivo es que los del Poniente no se dejaron llevar por esa inercia y pudieron mantener al descanso su mínima ventaja en el tanteador sin problemas, gracias a su disciplina táctica ante un oponente que lo intentó a balón parado en el 44' pero sin fortuna.

Tras la reanudación, no cambió nada el panorama sobre el vede de Santo Domingo. Los locales siguieron jugando con cierta tranquilidad ante la falta de creación en ataque de los foráneos, pero el marcador era de 1-0 y tampoco se podía fiar demasiado un CD El Ejido que tuvo menos profundidad en los primeros compases de la segunda mitad. Tampoco la tuvieron los emeritenses, que iban por detrás en el marcador y se están jugando la vida en la categoría, siendo su situación mucho más complicada, sobre todo desde ayer, que la de los almerienses. El choque entró en una fase de imprecisiones por ambas partes, viéndose un juego con muy poco fútbol. No quería arriesgar el cuadro ejidense y, pese a que en algunos momentos puntuales pasó ciertos apuros, le salió muy bien el planteamiento. En el 57', en una jugada ensayada entre Samu Corral y Javi Hernández, el defensor falló ante la meta extremeña cuando casi se cantaba el segundo gol, el que hubiese dado la tranquilidad absoluta a los locales. Arriesgaba lo justo el cuadro del Poniente, pero no le perdió nunca la cara al partido. De hecho, en el 63', perdonaron los almerienses en una jugada clara de gol que no supo finalizar Pino, que prefirió pasar el balón en vez de tirar y acabó robando la defensa del Mérida.

El CD El Ejido estaba siendo muy práctico, sacó la mayor tajada con lo mínimo y además se aprovechó de que su rival tampoco daba señales de vida. O por lo menos no las daba hasta los últimos minutos, en los que decidió apretar y casi le cuesta el segundo de los ejidenses. En el 86', en otra oportunidad clara para los locales, Rodri mandó el balón a las nubes cuando el guardameta del Mérida estaba ya en el suelo. No se movería más el marcador y los tres puntos se quedaron en la saca del que más los buscó, un conjunto almeriense que está navegando en su mejor racha de la presente campaña y que ya roza con sus dedos la tranquilidad de la salvación matemática para poder pensar en otras metas.

