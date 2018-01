"Mi sueño es que este club tenga éxito, no solo limitarme a dirigirlo"

-¿cómo valora la primera vuelta?

-Hemos ido de nada a más. Siempre desde el inicio hemos ido creciendo, mejorando. Cada mes hemos ido haciendo mejores estadísticas, sumando más puntos. Lo que esperaba era estar entre cinco y siete puntos del play off y ahí estuvimos al final de la primera vuelta. Estoy muy contento con lo que he visto. Hemos cambiado un 85 o 90 por ciento de la plantilla y siempre se necesita un cierto tiempo para realizar un proyecto de juego como el que tiene nuestro entrenador. Ahora ya se nota que se juega con naturaleza y que el tipo de juego del mister está más que entendido y eso se nota en los resultados.

Hemos cambiado muchas cosas, pero pasar de ser un club amateur a profesional requiere cierto tiempo"

-¿Qué nota le pondría al equipo?

-Le pondría un siete y medio, porque lo que hace falta todavía son los partidos como visitante. Hay que ser capaz de ganar a domicilio y mostrarnos sobre el terreno de juego igual que nos mostramos en casa. Si esto se hubiese dado podría haberle dicho un diez de diez, pero siempre hay cosas que mejorar, no todo puede ser perfecto.

-Aunque oficialmente tomó las riendas el pasado verano, desde enero de 2016 ya empezó a trabajar en el club. ¿Qué balance puede hacer sobre lo que ha cambiado en la entidad en este año que lleva vinculado al CD El Ejido?

-Vine justamente para profesionalizar las arcas del club. Lo que se ve en el terreno de juego no es lo único que trabajamos, se han cambiado muchas cosas a nivel comercial, de marketing, de contabilidad y administrativo. A todos los niveles hemos cambiado mucho las cosas. Estoy contento con los avances. Aprendemos a conocernos, aprendo a conocer a toda la gente que hay en el club y después de un año puedo decir que tengo una visión objetivo y realista de lo que tengo dentro de esta entidad y eso ayuda a mejorar.

-¿Está dando los resultados que esperaba en la parcela deportiva?

-Sí, sin ninguna duda.

-¿Y en la administrativa?

-En ese sentido no podemos pasar de un club de Tercera y amateur a ser profesional en todo en poco tiempo. No se pueden subir cinco escalones de golpe, aunque queramos. Hay que ir paso a paso, tener paciencia. En lo administrativo estoy contento también, pero evidentemente hay mucho que mejorar.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido, para bien, desde que llegó a tierras ejidenses?

-El primer equipo, su entrega y su compromiso diario.

-¿Y algo negativo?

-Todos los días tenemos cosas negativas, la verdad, pero destacaría el hecho de tener mil personas en el estadio. Realmente me lo esperaba, pero trabajamos siempre para que pueda acudir más gente, aunque no podemos obligar tampoco a las personas a venir a los partidos. Esto lo veo un poco negativo, porque es una ciudad con mucha población y deberíamos tener un mayor porcentaje de aficionados, que son los que ayudan a obtener mejores resultados. Espero que en esta segunda vuelta que estamos batallando por estar ahí arriba se animen y vengan más personas a Santo Domingo. Veremos qué pasa.

-¿Cómo definiría el trabajo de Alberto González y su cuerpo técnico?

-Muy meticuloso. Están muy comprometidos. No paran de trabajar, desde las ocho de la mañana hasta la noche. Después de cada partido se quedan analizando todo lo ocurrido y esa dedicación me impresiona.

-Pese a ciertos altibajos en la primera vuelta, el equipo y el técnico siempre han tenido el apoyo de la afición. ¿Ha notado usted como presidente también ese cariño de los aficionados?

-Sí, lo noto en los partidos, tanto en casa como en los desplazamientos. Los que vienen lo dan todo. En Marbella parecía que jugábamos en casa y no voy a olvidar a los que están a día de hoy, aunque mi pensamiento es mejorar en ese sentido. El día que estemos en Segunda A haremos memoria por todo el compromiso y la entrega de cada uno de ellos.

-La plantilla ya se hizo la foto oficial esta semana, no se espera ningún refuerzo más en el mercado invernal...

-En principio no, aunque luego todo puede pasar. Un jugador te puede decir que quiere salir, una buena oportunidad se puede presentar, pero lo normal es que no hubiese más llegadas o salidas.

-Se ha solucionado el problema de la delantera con Samu Corral y la llegada de Antonio Pino, una situación complicada para Hakim...

-Justamente Hakim se va de prueba a Francia esta semana. Es un buen jugador de 19 años. Estaba de prueba y estábamos ilusionados, pero desafortunadamente no han salido las cosas como esperábamos. En principio no seguirá más allá del mes de enero en el CD El Ejido.

-Llega un 2018 ilusionante después de un año en el que cumplió su sueño de ser presidente. ¿Un 2017 inolvidable?

-Sí, sí, lo estoy viviendo cada día al cien por cien, incluso de más a veces. Es un sueño hecho realidad pero el verdadero sueño es tener éxito, no solo tener a un club. Estoy satisfecho de 2017, pero quiero más en 2018.

-¿Qué le pide en lo deportivo a este nuevo año?

-Seguir trabajando día a día, de esta manera tan meticulosa. Con ese trabajo, sin duda alguna, llegarán los objetivos marcados. Queremos estar entre los siete primeros y siempre podemos soñar con más, viendo como se juega. Tenemos muchas posibilidades a nivel ofensivo y en defensa hemos ganado estabilidad. Como siempre he dicho, el cielo es el límite aquí.

-¿Y a nivel personal?

-Salud y dinamismo para poder ayudar a todos los que están a mi alrededor, tanto dentro del club, en mi empresa MCI Sports y sobre todo en mi familia. Mi niño de veinte meses requiere esta energía.

-Cuando empieza un año nuevo la gente suele ponerse retos como dejar de fumar, apuntarse al gimnasio para ponerse en forma... ¿Cuáles son los de Pierre Mevy?

-Hacerlo mejor en todo lo que hago. Siempre busco ser una mejor persona, más saludable, con menos kilos... [risas].

-Las cosas no han podido empezar mejor, un 5-0 para comenzar 2018 con buen pie...

-Es difícil hacerlo mejor, pero la verdad es que el año no se acaba el 7 de enero. Da certidumbre sobre lo que somos capaces de hacer, encadenamos dos victorias pero ahora van a venir los retos más apetecibles y hay que demostrar lo grandes que podemos ser.

-¿Qué tal va la campaña de abonos para esta segunda vuelta?

-No tengo las cifras, están en ello. Como he dicho antes, el tema de la afición aquí está bastante limitado. Estaré contento el día que podamos decir que en Segunda B tenemos 2.000 personas en Santo Domingo. Ese es el reto y hasta que se cumpla no me satisface.

-¿Para cuando el cambio a Sociedad Anónima Deportiva?

-Estamos trabajando en el tema, aunque ahora lo hemos apartado porque no es la gran prioridad. Hay que cambiar cosas dentro del club aún para poder dar ese paso. -¿Se maneja la posibilidad de recuperar el nombre histórico de "Poli"?

-Hemos escuchado a la afición y la directiva ya tiene un punto de vista desde hace un tiempo. Es un tema fuerte a nivel de sentimiento. Viniendo de fuera yo tengo que respetar siempre el trabajo que se ha hecho anteriormente, respetar el pasado y lo que siente la gente. No es una decisión fácil, pero esperamos que al final de año, cuando anunciemos también lo de la S.A.D., podamos tirar o no con este proyecto.

-En su presentación oficial dijo que lo único que conocía por el momento de Almería era su aeropuerto. ¿Ha tenido tiempo de visitar ya la capital almeriense?

-Solamente he tenido tiempo de conocer más precisamente esta semana Roquetas de Mar, Aguadulce... Cuando vengo estoy metido en El Ejido y Berja, que es donde está mi trabajo y tengo que centrarme. He tenido varias citas en la Federación y con algunos patrocinadores en Almería, pero me gustaría ir con tranquilidad y descubrirla mejor, porque me han dicho que es una ciudad muy bonita.

-¿Qué tal el trato con otros clubes de la provincia?

-Estupendo. Ya he empezado a firmar algunos convenios con algunos equipos como La Cañada. Estamos hablando con Las Norias, Adra... Trabajamos para poder tener unos retos en conjunto, ayudarles, escuchar lo que necesitan...

-¿Y con la UD Almería?

-Estuvimos en contacto a finales de octubre e inicios de noviembre porque teníamos la posibilidad de traer a un club para hacer su pretemporada aquí y necesitaba un partido amistoso ante un Segunda. Llamamos al Almería, nos dijo que sí, sin ningún problema, pero este club se decantó por ir a otra zona de España finalmente. No se hizo el partido pero han colaborado de una manera muy agradable. Espero poder ir al Mediterráneo y saludar al presidente del Almería.

-¿Qué mensaje le mandaría a los ejidenses que aún no se han sumado al proyecto del CD El Ejido?

-Todo lo que hacemos todos los días, de la mañana a la noche, es para ellos, para que puedan estar orgullosos y disfrutar dentro del campo de su equipo. Que vengan al campo, por favor, porque no se van a arrepentir. Hay gente que trabaja muy duro en esto y merece la pena.