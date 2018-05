La tranquilidad absoluta en juego

Es tanta la igualdad que reina y ha reinado durante toda la temporada en el Grupo IV de la Segunda División B que, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato liguero, el CD El Ejido tiene opciones matemáticas, aunque muy remotas, de dar caza a las posiciones de play off al igual que de caer hasta el puesto de play out que le llevaría a jugar una eliminatoria para no descender, algo que ocurriría si se diese una carambola muy poco probable pero para nada imposible. Así está la situación de cara al último duelo en casa de un cuadro ejidense que, pese a lo que aún dicen las matemáticas, es consciente de que tanto el sueño de alcanzar la promoción o de hacerse con una plaza de Copa del Rey, ya es muy difícil. Por otro lado, a falta de confirmarlo aún, el equipo también se da por salvado, por lo que el objetivo ahora se centra en quedar entre los ocho primeros clasificados.

Santo Domingo dirá adiós a una temporada irregular, pero en la que el cuadro del Poniente ha ido de menos a más, manteniendo serias opciones de lograr metas más ambiciosas que la salvación hasta casi el último momento. Es por ello que desde la entidad hacen un llamamiento para que las gradas luzcan pobladas ante un Granada B que, al igual que el CD El Ejido, busca sellar la supervivencia absoluta en la categoría de bronce, evitar ese puesto de promoción por no bajar que está cinco puntos por debajo de ambos. Será un choque que llega con la etiqueta de duelo en el que hay poco en juego, pero una derrota podría hacer saltar las alarmas si el resto de resultados de la jornada en la zona baja no son favorables. Así, tanto almerienses como granadinos están concienciados de que hoy deben lograr un resultado positivo, y es por lo que luchará un conjunto local que llega con muchas bajas pero con ganas de decir adiós a su gente con una victoria para la tranquilidad.