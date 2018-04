Una victoria celeste por inercia

Sufrido pero muy trabajado triunfo el que logró ayer en el Ciudad de Lucena un Club Deportivo El Ejido que, con esta cuarta victoria consecutiva, tiene la permanencia virtual en su bolsillo al alcanzar los 47 puntos frente a un Córdoba B que, pese a gozar de numerosas ocasiones, no tuvo fortuna de cara al gol en su feudo y tendrá que seguir sufriendo hasta final de temporada para mantener la categoría.

Alberto González apostó por Echu y Velasco como pareja de atacantes más adelantada, ante las bajas de sus dos arietes Samu Corral y Pino. No se equivocó el técnico malagueño, que no cambió el sistema de juego de un CD El Ejido que empezó imponiendo su ley en el Ciudad de Lucena desde el primer minuto con una presión asfixiante. En el 2' estuvo cerca de marcar Alfonso, tras robar un balón en el borde del área, pero estuvo atento Marcos Lavín para detener el esférico tras el disparo del motrileño. Tuvo que esperar más de cinco minutos el cuadro cordobés para empezar a deshacerse de la presión foránea y dar un paso adelante para dejarse ver por el área de Cristian. No obstante, la iniciativa en jugadas de ataque la estaban teniendo los celestes.

Cuarto triunfo seguido para rozar, ya con 47 puntos, la permanencia de forma matemática

El colegiado anuló en el 10' un tanto a Javi Hernández por fuera de juego y en el 12' Velasco probó suerte con un tiro lejano se fue lamiendo el palo. El CD El Ejido quería pero no podía. La primera ocasión clara de los locales llegó en el 17', en una contra que finalizó sin fortuna Chuma, pero se rozó el 1-0 en el 21' en un zapatazo de Ghan que se chocó con el larguero. Los del Poniente respondieron un minuto más tarde con una buena ocasión de Velasco, pero la fortuna estuvo, ya sí, del lado ejidense en el 25'. Echu, de disparo raso pegado al palo, sorprendió a los cordobeses e hizo subir al marcador el 0-1.

Los cordobesistas se lanzaron a por el empate, pero se toparon con un cuadro almeriense que estuvo sublime en labores defensivas. No obstante, eso no evitó que los verdiblancos rozaran la igualada en un par de ocasiones antes del descanso, en un susto de Sebas Moyano en el 33' y en otro disparo al larguero de Esteve en el 42', pe ro la primera parte finalizó con el 0-1. Tras la reanudación, los de casa volvieron a hacer temblar la madera de la meta de Cristian en el 47', con un tiro de Eric Ruiz. Tercer larguero para los de José María García, que estaban llegando, generaban, pero no estaban obteniendo fruto alguno. El Córdoba B llevó la iniciativa en el segundo tramo, pero su efectividad estaba siendo nula ante un cuadro ejidense que empezó a pasar apuros.

Resistían los celestes las acometidas de los locales y Alberto González hizo debutar a Germán en el 71', que se quedó como referencia ofensiva y mostró muy buenas maneras en sus intervenciones. Con el paso de los minutos, y tras ver varias ocasiones claras de los de casa, el técnico malagueño no lo estaba viendo claro y decidió meter refresco en defensa con Senah Mango. Los ejidenses necesitaban un segundo gol para tener tranquilidad, pero en la recta final del choque seguía siendo el necesitado Córdoba B el que estaba teniendo las oportunidades. Eso cambió en el 88', cuando una innecesaria entrada sobre Emilio Cubo supuso la roja de Copete y el filial verdiblanco, que estaba jugando ya en esos minutos con más corazón de cabeza, vio como se esfumaban sus opciones de igualar una contienda en la que Germán, ya en el descuento, tuvo el 0-2. El marcador no se movería más y los almerienses celebraron una sufrida victoria por inercia ante un cuadro cordobés que hizo méritos para, por lo menos, sumar.