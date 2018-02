A por otra victoria lejos de casa

Después de lograr un empate in extremis ante la Balompédica Linense en Santo Domingo la pasada semana (2-2), el Club Deportivo El Ejido viaja a primera hora de esta mañana a tierras sevillanas para buscar esta tarde, sobre el césped del Municipal de San Pablo, su segunda victoria del curso como visitante ante uno de sus rivales directos en la lucha por poner tierra de por medio con los puestos de descenso, un Écija Balompié que, pese a haber perdido fuelle con el paso de las jornadas en una competición en la que llegó a ser líder, es un peligrosísimo rival para los ejidenses.

Los del Poniente almeriense llegan a la cita en una inercia positiva, ya que han encadenado tres resultados positivos en sus últimos tres partidos, con dos empates en casa y un triunfo en casa del Lorca Deportiva, mientras que los astigitanos, que parecían haberse recuperado con dos victorias a finales de enero, reciben a los almerienses con las urgencias de vencer tras sufrir dos derrotas que les han dejado a cinco puntos de las posiciones rojillas que los de Alberto González tienen a siete. Para este duelo, el técnico malagueño no podrá contar con su delantero Samu Corral, que tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por una supuesta agresión tras finalizar el choque ante la Balona. Tampoco estará en tierras hispalenses Paquito, por decisión técnica. Por suerte, González volverá a contar con los ya recuperados de su lesión Echu y Álvaro Ocaña, aunque todo hace indicar a que no saldrán de inicio. En principio, el mister del CD El Ejido podría apostar por un once similar al de la semana pasada, con Gianfranco, Emilio Cubo, Fermín (que sería su décimo partido con el primer equipo), Calvé, Hernández, Lolo, David, Javilillo, Carralero, Velasco y Antonio Pino como referencia ofensiva en un encuentro que se podrá ver en directo y de forma gratuita en la plataforma digital Footters.