David Bisbal llena la plaza de Toros de Roquetas en el arranque de su gira

David Bisbal arrancó su nueva gira el pasado sábado en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar. Con un lleno completo, el cantante almeriense estuvo cerca de dos horas en el escenario e interpretó 29 canciones.

Arropado por sus fans que son miles y contando con la presencia de sus padres José Bisbal y María Ferre, Bisbal estuvo magistral como viene siendo habitual, ofreciendo un show de altísimo nivel, cantando sus grandes temas, haciendo que todos se divirtieran.

Quién me lo iba a decir, Fiebre y Antes que no fueron los tres temas de inicio del concierto. "Mi tierra bonita de Roquetas. Estoy en casa, con toda mi familia, con mis amigos. Viva la tierra de Almería, siempre, y viva la tierra de Roquetas", dijo. Luego hizo Culpable y Lo tenga o no.

Sí pero no, Lloraré las penas y Cómo olvidar fueron los siguientes temas que hizo el almeriense. "Qué guapos y qué guapas estáis todos y todas", dijo antes de mandar un beso a sus seguidores, que le cantaron el cumpleaños feliz por su 39 años.

Baladas como Desnúdate mujer, Quiero perderme en tu cuerpo, Me derrumbo o Amar es lo que quiero sonaron en un concierto sin apenas un segundo de descanso ya que seguidamente llegaron como No amanece, Todo es posible y Silencio.

Uno de los grandes momentos de la noche tuvo lugar mientras Bisbal interpretaba Diez mil maneras, cuando recorrió el escenario con una bandera de Almería que no dejó de ondear hasta ser entrega al publico. El ruido y la mejor canción de la discografía de Bisbal, como es Dígale, dieron paso a un cambio de vestuario.

El almeriense reveló que durante los ensayos su hija lo había escuchado entonar Mi princesa y le dijo: "Papá, esa es mi canción", a lo que él le respondió: "Por supuesto". Luego llegaron Torre de Babel, Al-Ándalus', aprovechando para lucir en esta ocasión la bandera de Andalucía.

En la parte fin del concierto cantó temas como A partir de hoy, Oye el boom y los bises Bulería, Esclavo de sus besos y Ave María, canción con la que concluyó un inicio de gira en el que ofreció un extenso recorrido por buena parte de su carrera. El público se marchó muy feliz y contento de haber asistido a algo único.