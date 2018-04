La Feria del Libro de Almería, que durará 7 días, reunirá a 50 autores

La Feria del Libro de Almería ya está a la vuelta de semana. A falta de siete días para que abra sus puertas, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería presentó ayer la programación completa de un evento que reunirá en la Plaza de la Catedral a los amantes de la lectura con prestigiosos autores, que tendrá actividades infantiles para que los niños se inicien en su amor a los libros, que contará con otras iniciativas musicales y alguna que otra sorpresa que no se ha querido desvelar.

El concejal responsable del Área, Carlos Sánchez, asegura que "hemos trabajado codo a codo con el gremio de los libreros para dar forma a una Feria y a un formato que se ha consolidado en el tiempo. La de este año, con siete días, será la más extensa de los últimos años y contará con firmas y presentaciones con medio centenar de autores, casi veinte actividades infantiles, recitales poéticos y lectura continuada, concurso de microrrelatos, entre otras iniciativas que harán que durante esos días, el paso por la Plaza de la Catedral sea más atractivo si cabe para almerienses y turistas".

En la misma línea, el coordinador de la programación, Manuel García Iborra, explicó que "comparando la Feria del Libro de Almería con otras de Andalucía, podemos sentirnos muy orgullosos de cómo ha evolucionado la nuestra, con una visión 'muy librera'. Podemos afirmar que nos encontramos en un gran momento y la feria es reflejo de ello, tenemos autores de éxito, también dando presencia a la belleza de las minorías. Vamos a pasarlo muy bien", dijo.

Por su parte, el presidente del Gremio de Libreros de Almería, Rodolfo Criado, agradeció "el impulso que se le está dando a la Feria por parte del Ayuntamiento de Almería, con una programación que se corresponde a lo que vemos nosotros día a día en nuestras librerías".

El delegado de Cultura, Alfredo Valdivia hizo hincapié en la apuesta que hace el Centro Andaluz de las Letras para apoyar esta Feria del Libro que cada año va a más. Aparte de la presencia de varios autores en Almería que llegan de la mano del CAL también subrayó que el día 30 tendrá lugar una mesa redonda para recordar a Juan Goytisolo.

La Feria del Libro de Almería llega con una apuesta muy ambiciosa para su acto inaugural. Por una parte, el trabajo conjunto que se realiza con el Gremio de Libreros de Almería ha llevado a integrar sus premios Argaria al propio pregón y la organización ha sido atrevida con la elección del escritor protagonista, puesto que se trata de la estrella internacional, Nuccio Ordine, autor de un best-seller de calidad como La utilidad de lo inútil.

Entre otros grandes nombres, estarán Roberto Santiago, autor de Los Futbolísimos, Elisabet Benavent, la gran estrella del chick-lit, Javier Castillo, el nuevo fenómeno de masas, y a Blue Jeans, el genio de la novela romántica juvenil. Más pegados a los clásicos, estarán el último premio Loewe, Ben Clark. Belén Gopegui, que es parte de la historia de nuestra literatura más actual y Pablo D'Ors, uno de los grandes escritores actuales, sacerdote, autor del best seller La biografía del silencio y asesor cultural del Papa Francisco. Como singularidades se contará con la presencia de The New Raemon con la presentación de sus letras publicadas y un concierto acústico; la producción de Raúl Quinto de un espectáculo poético y musical; una performance poética de Lola Nieto que estremecerá y un acto de narración oral por parte de Pablo Albo, uno de los mejores especialistas.

La parte infantil es otra gran apuesta de este año. Los que vienen, son algunos de los mejores escribiendo y actuando. Alberto Niño Cactus, José Carlos Román, Javier Fernández Panadero, Margarita del Mazo, Gracia Iglesias y Pedro García son maestros en su arte. También muchos almerienses, como las reconocidas María del Mar Saldaña, Mandarina y Loli Martín.

La feria también apuesta por los almerienses. Regresa Gonzalo H. Guarch, el IEA homenajeará la poesía de Antonio Jesús Soler Cano y Óscar Fábrega. El acto del II Premio de Poesía Facultad José Ángel Valente se realizará con la presencia de María Jesús Silva. El homenaje de Feria del Libro de Almería será para Francisco Moncada, decidido por la premiada del año anterior: Pilar Quirosa y, por último, el CAL a la presencia de Belén Gopegui también suma la de la televisiva Cristina Fallarás, la de Najat El Hashmi y una mesa redonda en homenaje a Juan Goytisolo.