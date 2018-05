La Isleta del Moro acoge a finales de este mes el rodaje de 'Terminator 6'

Hace unos días se celebró un casting en Almería para seleccionar personas con un perfil latino para un rodaje previsto para finales de este mes. A los aspirantes se les comentó que buscaban personas con un perfil parecido a pescadores de una población costera de Guatemala.

Esa población ya tiene nombre en la provincia de Almería. Se trata de la Isleta del Moro. Y el rodaje, del que se guardó en todo momento un mutismo absoluto es Terminator 6, película que protagoniza Arnold Schwarzenegger que interpreta al T-800 en esa película, dirigida por Tim Miller.

El personal de atrezzo ya trabaja en la playa de La Isleta para rodar durante dos días

El veterano actor que ya rodara Conan el Bárbaro en Almería a principios de los años 80 estará acompañado en esta nueva película por la actriz Linda Hamilton.

Recordar que en septiembre de 2014, Arnold Schwarzenegger estuvo en Almería para recoger el premio Almería, Tierra de Cine y descubrir su nombre en el Paseo de las Estrellas de la ciudad. Todavía se recuerda la frase que dijo el veterano actor tras acabar el acto: 'Volveré'. En aquel momento estuvo buscando localizaciones para el rodaje de 'The legend of Conan', aunque este proyecto no se ha materializado todavía.

En principio el rodaje esta previsto para los días 29 y 30 de mayo. Otra duda que existe actualmente es si el protagonista Arnold Schwarzenegger que fue intervenido del corazón hace unas semanas vendrá a Almería, o las secuencias que se van a grabar no requieren la presencia del actor.

Para esta película se buscaban hombres y mujeres de edades variadas de origen latinoamericano con nacionalidad de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, etc. Todos los figurantes que hayan sido seleccionados serán dados de alta en la Seguridad Social.

Los responsables del casting no ofrecieron información alguna sobre el rodaje, aunque todo parecía indicar que podría tratarse de Terminator 6. "Estamos haciendo un casting para seleccionar a personas de origen latinoamericano que puedan parecer de un pueblo pesquero de Guatemala. Vamos a seleccionar a 30 personas, por lo tanto no es una convocatoria abierta de casting", señalaba una de las encargadas de dicho casting.

La colombiana Maritza Moreno Peña, ya veterana en los castings para películas, ya que ha trabajado en Exodus y Juego de Tronos se muestra esperanzada de que la llamen. "Tengo mucho tiempo, porque estoy parada y me viene muy bien. El cine es muy interesante, aunque son muchas horas de rodaje, pero me gusta mucho".

Carlina Mantilla es otra colombiana que decidió a pasar por el casting, siendo su primera experiencia en el cine. "Me hace mucha ilusión poder participar en esta película. Si me eligen será una experiencia inolvidable".

Otra joven que participó en el casting, sostenía que "nos han hecho unas fotografías y nos han dicho si nos mareábamos, con lo cual todo indica que lo mismo tenemos que montar en barco durante el rodaje".

Lo cierto es que hace ya varios días que hay personal de atrezzo en la Isleta del Moro, lo cual ha llamado poderosamente la atención de los vecinos de esta pequeña pedanía de Níjar. No obstante en esta zona de la provincia ya están acostumbrados a los rodajes puesto que son muchas las producciones que han elegido ese entorno para inmortalizarlo en la gran pantalla. Ahora llega Terminator 6.