El almeriense Manuel Martín Cuenca aspira con 'El Autor' a 9 premios Goya

"Pero voy a empezar a disfrutarlo ya, porque para mí esto es un honor; solo que hayan elegido mi trabajo me hace muy feliz", dijo. La del 3 de febrero de 2018, cuando se celebra la gala de los Goya, "va a ser una noche de muchos nervios, no solo por mí -manifestó Gutiérrez- sino porque están nominadas personas por las que siento mucho amor".

"Uno no hace el trabajo por el reconocimiento, pero es cierto que esta película me ha dado mucho placer. He conocido a gente muy valiosa y salir nominada ha sido una sorpresa y una felicidad inmensa", señaló.

Seis cintas que participaron en FICAL tienen 21 nominaciones

Dos cortometrajes y cuatro largometrajes que participaron en el Festival Internacional de Cine de Almería 2017 (FICAL) acumulan 21 nominaciones a los premios cinematográficos más importantes de España: los Premios Goya. FICAL se consolida como la gran antesala de los Goya y como un talismán para los directores, artistas y cineastas que participan cada año en la gran fiesta del cine de la provincia. La ganadora del Certamen de Ópera Prima de FICAL, Verano 1993 de Carla Simón competirá por el 'cabezón' en 8 categorías: Mejor película, Mejor Dirección Novel, Mejor actor de reparto (David Verdaguer), Mejor actriz de Reparto (Bruna Cusí), Mejor dirección de fotografía, Mejor dirección de producción, Mejor guión original y Mejor montaje. La película 'No sé decir adiós', que ganó el segundo premio de FICAL y logró cuatro estatuillas a su paso por Almería, tiene tres nominaciones en la categoría de dirección novel a Lino Escalera; actriz, por la interpretación de Nathalie Poza; y actriz de reparto, Lola Dueñas. Poza recogió su premio también en la Gala de Clausura de FICAL. Otra de las cintas más nominadas en los Goya es la película 'La llamada', dirigida por 'Los Javis', que luchará por hacerse con los cinco premios a los que está nominada: Mejor Dirección Novel, Mejor actriz de reparto (Ana Castillo), Mejor actriz de Reparto (Belén Cuesta), Mejor Guión Adaptado y Mejor canción original. La controvertida 'Pieles', que también compitió en el Certamen de Ópera Prima', aspira a ganar tres Goyas en las categorías de Mejor actriz revelación: Itziar Castro, Mejor actor revelación: Eloi Costa y Mejor Maquillaje El cortometraje ganador del máximo galardón del Certamen Internacional de Cortos de FICAL, 'Madre' está nominado como mejor corto en la 32 edición de los Goya, mientras que la cinta de Mabel Lozano 'Tribus de la Inquisición' compite por el mejor corto documental. El Festival se ha convertido en un talismán no sólo para los competidores, sino también para los participantes, puesto que el actor Andrés Gertrudix también está nominado como mejor actor por 'Morir'.