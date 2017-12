María del Mar Saldaña presenta 'El pescador de estrellas' hoy en la Biblioteca Villaespesa

La escritora María del Mar Saldaña presenta hoy jueves 14 de diciembre, a las 18 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Villaespesa, el libro de literatura infantil El Pescador de Estrellas. Estará acompañada por el ilustrador de la obra, el almeriense Francisco Javier Sánchez y por el delegado de Cultura, Alfredo Valdivia. La obra ha sido editada en Okapi Libros.

El pescador de estrellases un cuento en verso que narra la historia de un pescador que una noche observa cómo las estrellas comienzan a caer al mar e intenta devolverlas al cielo. Al final, y tras conseguir su objetivo el pescador tendrá una bonita recompensa por parte de la luna. "Es un bonito álbum ilustrado que además permite trabajar con los más pequeños la constancia y la resolución de conflictos", apunta Saldaña.

La autora es la primera vez que escribe un cuento en verso. "En una mañana de inspiración surgió la historia". "El texto llevaba seis años metido en un cajón, pero hace tres que lo saqué y me propuse darle vida al pescador. Fue cuando llamé a Francisco Javier Sánchez y le propuse que me ilustrara el libro. Lo dejé a su imaginación y ha hecho un pescador muy almeriense y aparecen paisajes que se corresponden con la Costa de Almería".

Para Saldaña escribir un cuento en verso no le ha resultado complicado, ya que ella es una gran amante de la poesía. "Cuando me puse a escribir este libro fue todo surgiendo, quiere decir, que a priori, no tenía ni idea de cual sería el final del cuento. Tuve un día de inspiración y me salió en unas tres horas. Pasa muy pocas veces, la verdad", afirma Saldaña. Las ilustraciones corren a cargo del dibujante de cómic e ilustrador Francisco Javier Sánchez, unas imágenes originales y creativas que complementan el texto dándole color y ternura, y que hacen de este libro una obra maravillosa no solo para leer, sino también para ver.

El acto de presentación se enmarca dentro del Día de la Lectura y formará parte de una de las actividades por parte del Centro Andaluz de las Letras y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería, y durante la presentación leerá el manifiesto del Día el Delegado de Cultura, Alfredo Valdivia Ayala. Saldaña continúa ilusionada como el primer día, dedicando parte de su vida a la escritura y sobre todo a los niños.