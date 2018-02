En la época Moderna el siglo XX, trajo logros y sufrimientos a la Humanidad. En ese siglo, las contradicciones entre las Potencias de Europa, culminaron en la Primera Guerra Mundial. Durante esta guerra, irrumpió en la economía Capitalista Mundial la Revolución Socialista de los trabajadores y Campesinos de Rusia, fue la culminación del objetivo fijado por la 1era Internacional y la filosofía materialista de Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo 19.

En el siglo 20 la especulación en las Bolsas agudizaron las Crisis en el sistema financiero Capitalista que alimenta las empresas, la emisión de acciones en cantidad excesiva al valor de las empresas y la no inversión en las nuevas tecnología generó que el trabajo diese insuficientes beneficios, ya no eran competitivas y sus producciones caían en desuso. Estas Crisis económica ocasionaron la quiebra de paneles de industrias y la caída del valor de las acciones, esto provocó la gran Crisis Mundial del 1929. Tras la Crisis surgieron los Monopolios y las Multinacionales. La Gran Guerra dieron traste al Imperio Otomano, al Austro-Húngaro y Francia recuperó la Alsacia y la Lorena perdidas en el 1871 en beneficio de Alemania.

La Ciencia avanzaba y el ingeniero francés Clement Agnes Ader construyó un aparato con alas que se elevó a 20cm del suelo durante unos 50metros el 9 /10/ 1890 y demuestra que el aire lo sustentaba y ser posible vencer la atracción terrestre con la velocidad de un motor a vapor y una hélice. El primer avión de Clement, mejorado por los hermanos Wibur et Orville Wright logra elevarse a unos 3 metros durante 260 metros en una playa de Carolina del Norte. Hoy los aviones se elevan a 10 Mil metros y recorren Miles de Km. Los conocimientos físicos sobre los fluidos y la electricidad se los debemos a pioneros de la ciencia como Alessandro Volta, en1792 estudia el magnetismo de diferentes metales y en el 1800 realiza la primera pila, utilizando discos de plata y de zinc separados por cartón húmedo, descubre que la electricidad se desplaza de un polo + a un polo -,la unidad de la tensión eléctrica Voltio lleva su nombre.

El siglo 19 vio la puesta en marcha el 4 / 09 / 1884 de la primera Central de producción eléctrica de corriente continua con una dinamo, para alumbrar Wall Street de Manhattan, Edison fue el promotor junto a Nikola Tesla que optaba por producir corriente eléctrica con un alternador, la cual corriente es llamada alternativa por sus fases + y - producidas en el alternador. La medición de cada una de las fases es posible con un osciloescopio, la variabilidad es de un tiempo mínimo llamado periodo, la suma de los periodos que se mide en Hert,(Heinrich) es la frecuencia y son esenciales para los aparatos electrónicos, la corriente alternativa se representa para su medición en una curva sinusoidal.

Cuando en casa encendemos la luz no pensamos en Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, Goerg Ohm, Mickael Faraday, tampoco pensamos en los que desarrollaron el conocimiento de las nuevas energías, John Dalton, Joule, William Thomson, Henri Becquerel, Marie Curie, Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, Ernest Rutherford Albert Einstein, estos científicos son parte de los pioneros que pese a las dificultades de su época dedicaron su vida desde el siglo 18 a la ciencia, posiblemente no había tanto fútbol, botellones y droga de Televisión como hoy El siglo 20 ha sido también el de la Bomba Atómica, de Hirochima y Nagasaki, del exterminio de millones de personas por el fascismo Internacional, pero ha sido en este siglo 20 el triunfo de la democracia en países bajo Dictaduras, entre los cuales España, También fue el fin del colonialismo y de la liberación de Mandela que puso fin al "apartheid" en África del Sur. El siglo 20 vio el fin de la guerra fría, alejando la Guerra Atómica. El siglo 20, no ha visto el fin del Hambre, de la miseria, de la Guerras, no han desaparecido la Ignorancia, la Precariedad, el Racismo, el Machismo. La Violencia gratuita perdura