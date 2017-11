Tomás Ortega expone 60 de sus obras en su pueblo natal

El Teatro Villa de Huércal-Overa acoge hasta el 4 de diciembre la Exposición Antológica de Tomás Ortega, artista huercalense que vuelve a su pueblo tras varios años para mostrar a sus vecinos y visitantes sus obras de arte. La muestra, compuesta por un total de sesenta obras, fue inaugurada la tarde del lunes por el Alcalde, Domingo Fernández, la concejal de Cultura, Belén Martínez, representantes del Club de Leones y el artista, en un acto en el que se contó con la asistencia de un nutrido grupo de vecinos, entre ellos varios compañeros de instituto de Tomás Ortega que no quisieron perder la ocasión de reencontrase con su amigo en este importante día. La exposición está organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Huércal-Overa en colaboración con el Club de Leones del municipio.

El alcalde destacó que esta exposición se encuentra enmarcada en los actos conmemorativos del 350 Aniversario de la Exención de Villazgo, a través de los cuales "durante todo este año de conmemoración se abre la puerta de nuestro Teatro a exposiciones de artistas huercalenses".

Silvestre Martínez de Haro le empujó por los senderos del arte, al que sigue ligado

El artista se mostró satisfecho de poder volver a Huércal-Overa "este es mi pueblo y me siento bien estando aquí" y hacerlo de este modo con una "exposición antológica en la que partimos de trabajos desde que era niño hasta unos realizados este mismo año. Empecé pintando óleo nunca he tenido estudio pero sí una mesa que es la misma en la que he realizado también grabados.

La concejal de Cultura invita a todos los vecinos de Huércal-Overa, comarca y provincia así como de la vecina Región de Murcia a que "visiten la muestra y disfruten con los trabajos de Tomás que no van a dejar a nadie indiferente".

Tomás Ortega nació en el seno de una familia de agricultores en Úrcal. Ya en su infancia destacó por sus primeros dibujos y con su ingreso en el Instituto Laboral Cura Valera y de la mano de su profesor de dibujo Miguel Cantón tuvo sus primeros reconocimientos y se encaminó a ejercitarse en el dibujo y la pintura y realizó sus primeras exposiciones.

Conoció a Silvestre Martínez de Haro que le empujó por los senderos del arte y desde entonces no ha cesado en sus obras, aunque hubo algunos periodos en los que por motivos laborales las tuvo algo aparcadas. Ha expuesto sus pinturas y grabados en diversas muestras como la Exposición Nacional de Artes Plásticas, y lugares como el Circulo Mercantil de Almería, Toledo, Fuengirola, Málaga, Albox, Granada o Macael.