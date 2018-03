Erasmus descubren el Parque Natural

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Níjar, Manuel Moreno, ha recibido en el Consistorio a estudiantes y profesores de intercambio que se encuentran aquí de la mano del Instituto Villa de Níjar.

Manuel Moreno les ha dado la bienvenida a estos jóvenes que han decidido visitar el municipio dentro de su programa de formación educativa y conocer un poco más esta zona del sureste español. El edil ha explicado las características del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, "de gran riqueza geológica, histórica y natural que se ha ido convirtiendo en un lugar de referencia. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, declarado como tal en 1987, fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía. Sus características hicieron que fuese también el primer espacio natural andaluz en ser calificado como Geoparque y que pertenezca al selecto grupo de los cuatro espacios así catalogados en España, además de ser Reserva de la Biosfera, Humedal de importancia internacional (RAMSAR), Zona de Especial Protección para las Aves, Zona de Especial Interés del Mediterráneo, Lugar de Interés Comunitario, distinciones que se suman en este entorno".

El IES Villa de Níjar se halla adherido al programa Erasmus Plus con otros centros de Polonia, República Checa, Hungría y Turquía en el que se realiza una exposición de trabajos relacionados con "la naturaleza como fuente de riqueza", del que esta actividad forma parte. Ya han visitado el Museo del Agua, la Plataforma Solar de Tabernas y aún tienen previsto conocer el IFAPA, la Alhambra de Granada, Rodalquilar y otros puntos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El programa en el que participa el IES Villa de Níjar se llama Erasmus+ "Nature as the source of our wealth" o "La naturaleza como fuente de nuestra riqueza". Es un programa financiado por la UE que busca la convivencia y el intercambio de experiencias entre alumnos y profesores de diversos centros de secundaria (IES en el caso de España) de Europa. El programa en el que está inmerso el IES Villa de Níjar tiene una duración de 2 años escolares, concretamente, cursos 2016-2017 y 2017-2018.

El objetivo del programa es investigar sobre el lema común en la zona correspondiente a cada centro escolar tanto a nivel local como nacional (Comarca de Níjar, Cabo de Gata y España en el caso del IES Villa de Níjar). Después se prepara el material en forma de presentación fotográfica digital o vídeo y los alumnos lo exponen en cada reunión. El idioma común es el inglés así que todos los materiales y exposiciones orales se realizan en inglés.