Medallas provinciales, orgullo de almerienses

La foto del Día de la Provincia en su edición de 2017 bien la podría haber hecho el principal homenajeado, Carlos Pérez Siquier. Las imágenes que lleva varias décadas captando con su cámara son la esencia misma no ya de su sensible mirada, sino la de una provincia entera de la que el Premio Nacional de Fotografía de 2003, pese a ser una figura reconocida en todo el país y gozar de éxito y prestigio, nunca quiso moverse, como él mismo explicó. Medalla de oro de la provincia como muestra de reconocimiento a toda una vida de trabajo en la que justamente esta tierra, y su gente, han sido su principal inspiración. Como él, el personal humano de Salvamento Marítimo (social), el afamado grupo musical Los Puntos (cultura) y el mundialmente laureado windsurfista ejidense Víctor Fernández (deportes) recibieron también el aplauso unánime de los 103 pueblos que componen Almería y su Diputación, y que ayer vivió su gran fiesta en la Escuela de Música y Danza de El Parador, en el 182º aniversario de su constitución .

La presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dio realce a un acto de gala en el que no faltaron la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como toda la corporación de la Diputación y del municipio roquetero. Gabriel Amat ejerció como anfitrión en su doble condición de presidente y alcalde. El regidor no quiso desaprovechar la ocasión de agradecer al ministro que se esté mostrando como "un hombre de palabra" con Almería y resaltó el compromiso de que el Ave llegue en 2023. En su discurso, amén de ensalzar el carácter trabajador y luchador de Almería y los almerienses, "a los que no nos han regalado nada", Amat puso de relieve el gran cambio experimentado por Roquetas en las dos últimas décadas, los logros en infraestructuras como la recién inaugurada Variante de la A7 o el futuro hospital y se centró también en elogiar la transformación vivida por los pueblos de Almería gracias a una Diputación que, dijo, "ha hecho los deberes, trabaja por mejorar la calidad de todos los pueblos y que está logrando grandes éxitos en toda la provincia". Según Amat, cuando el actual equipo llegó en 2011 "no era fácil atender a los municipios, eran momentos difíciles, había pueblos que no podían hacer los Planes Provinciales porque no tenían dinero para poner su parte; hoy en día, 60 de los 103 no tienen que poner nada", ejemplificó.

En una línea similar se expresó el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien puso de manifiesto que "más de 1.000 trabajadores se desviven para que todos los ciudadanos de la provincia sean de primera", gracias a la labor de una Diputación que "es la del agua, pues hemos invertido más de 28 millones para garantizarla en todos los municipios"; y también es, según comentó, la institución que potencia "Bienestar Social, para proteger a los mayores, las personas en riesgo de exclusión y víctimas de la violencia de género; la cultura, el cine, el deporte y el turismo".

Íñigo de la Serna expresó su orgullo, como responsable de Fomento, de un colectivo que depende de su cartera y que realiza una "enorme labor humana, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros". El personal humano de Salvamento Marítimo ha visto multiplicado su trabajo en Almería a tenor de los datos aportados por De la Serna, quien resaltó "el incremento del 95 % en actuaciones en Almería en lo que va de año con respecto a 2016. Un total de 28.177 personas han sido rescatadas del mar, el equivalente a 94 personas al día. Además, han coordinado más de 5.000 actuaciones y han atendido unos 4.000 buques", indicó.

Durante el acto, que alcanzaba este año su edición décimo novena, se motró la recientemente oficializada bandera de la provincia, que fue entregada a Gabriel Amat por dos niñas. La enseña apenas tiene algo más de un mes de vida, tras haber sido presentada recientemente en el municipio de Benitagla, el más pequeño de Almería. El periodista Alberto García condujo la ceremonia, mientras que la Banda de la Unión Musical de Roquetas de mar amenizó la recepción previa e interpretó para acabar los himnos de Andalucía y España. Aunque no fue la única música que pudo escucharse ayer en El Parador, pues Los Puntos se arrancaron en directo con dos temas muy conocidos de su repertorio (El sur y Cuando salga la luna), tras un bonito discurso protagonizado por uno de sus fundadores, el compositos y vocalista José González Grano de Oro. El público los saludó puesto en pie.