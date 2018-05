Losfaros, eje central del proyecto europeo del IES Jaroso

La delegada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Isabel Fernández, asistió a la jornada de convivencia con la que el Instituto de Enseñanza Secundaria Jaroso (Cuevas del Almanzora) ha clausurado el proyecto Ersmus + denominado Keep on Shining: a project on lighthouses, desarrollado durante dos cursos y en el que han participado profesorado y alumnado de Alemania, Finlandia, Italia y Grecia.

El proyecto nació en 2016 con la intención de acercar el IES Jaroso a Europa. Financiado por el programa Erasmus + de la Unión Europea, este proyecto ha sido llevado a cabo por estudiantes y profesorado de Heraklion (Grecia), Kalajoki (Finlandia), Westerstede (Alemania) y Nápoles (Italia), bajo la coordinación del IES Jaroso de Cuevas del Almanzora.

El alumnado y el profesorado visitante han convivido una semana en Cuevas

Para el instituto almeriense, ésta es su primera participación en la convocatoria de los programas europeos Erasmus+ y su objetivo ha sido ofrecer la oportunidad de trabajar en equipo tanto al alumnado como al profesorado de escuelas de distintos países, compartiendo experiencias y desarrollando competencias como el cuidado del medio ambiente, la concienciación del cuidado y conservación del patrimonio monumental y el respeto y la valoración de otras culturas.

El proyecto educativo ha girado en torno al tema de los faros. Su elección como eje temático tenía algo de simbolismo en ese sentido: la educación de los jóvenes europeos no puede entenderse ya sin pensar en este tipo de intercambios bajo un signo común que no es otro que aprender juntos. Por ello los objetivos principales del proyecto han incluido no solo establecer una conexión permanente entre las comunidades educativas de centros de distintas regiones europeas, sino también promover experiencias únicas en relación con la formación de los estudiantes y la práctica docente de los profesores.

Durante los dos años que ha durado el proyecto, estudiantes y profesores de cada país han realizado viajes de una semana de duración al resto de países, donde han podido conocer de primera mano la realidad de sus sistemas educativos. Cada una de esas movilidades ha estado centrada en uno de los ámbitos de investigación desde los que los estudiantes se han aproximado a los faros: el histórico-literario, el científico-tecnológico, el artístico, el social y el digital. Así, las actividades realizadas por los alumnos han incluido entrevistas a los fareros, la investigación sobre la historia del faro "emblema" de cada escuela, el diseño de maquetas de faros mantenidos con energías renovables, entre otras muchas. Todas las actividades se han recogido en la página web del proyecto: www.keeponshining.eu. Además de esa página web, el proyecto se ha difundido también en las redes sociales de Instagram y Twitter.

La última movilidad del proyecto Keep on Shining ha tenido lugar en Cuevas del Almanzora, en la que los estudiantes han trabajado, sobre todo, el aspecto digital, realizando vídeos, haciendo entrevistas por radio o creando montajes. Una actividad novedosa fue la presentación de la aplicación de geolocalización GeoAumentaty "Tour around …", diseñada por algunos de los alumnos del centro y en la que los visitantes tuvieron que crear una ruta con los faros del proyecto. Este encuentro ha estado muy centrado también en el aspecto del reciclaje, como meta a conseguir, y la actividad que más ha impactado ha sido "Residuos urbanos y obras de arte".

La clausura de esta semana de movilidad, la última antes de finalizar el proyecto, tuvo lugar el viernes 27 de abril en el IES Jaroso, con la presencia de la delegada de Educación, Francisca Fernández, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, y el coordinador de plurilingüismo de Almería, Jesús Pérez. Tanto ellos como el director del centro, Daniel Campos, alabaron el trabajo de los profesores y profesoras que han formado parte del proyecto Keep on Shining, por su esfuerzo en llevar a cabo todas las actividades que se habían programado y por conseguir los objetivos que la coordinadora Sara Martínez propuso cuando lo solicitó en el año 2015.

Al acto asistieron las familias de los alumnos y alumnas que han participado en el proyecto, profesorado que ha colaborado en el mismo, y miembros del equipo directivo, así como alumnos y alumnas del IES Jaroso que han estado interesados en seguir las diferentes actividades que se han llevado a cabo durante toda la semana.