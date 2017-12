Pensadores, vuelta a la calle es el título de la exposición colectiva que reúne, en el Museo de Almería, hasta el 14 de enero los trabajos de once fotógrafos reconocidos y emergentes como Guillermo Asián, Cristina Calvo, Cristóbal Carretero Cassinello, Carlos Escolástico, Xavier Ferrer Chust, Joan Forteza, Juan Carlos Gargiulo, Salvador Gómez, Rámón Siscart, Rubén García y Antonio Jesús García (Ché). La muestra, comisariada por el almeriense Rubén García, se compone por más de una treintena de obras de diferentes formatos, muy variadas en sus estilos, pero que mantienen un género común: el retrato.

"Tres hombres residentes en Madrid, conformaron el núcleo de unas animadas charlas que se produjeron desde el año 2010 al 2015, en el Parque de La Fuente del Berro de la capital. Hasta tal punto sus debates eran públicos y controvertidos, que en ocasiones atraían la atención de los extraños que por allí paseaban, involucrándolos en conversaciones que por otra parte favorecían el buen ánimo de los paseantes. Son personajes desconocidos, sin la relevancia de los grandes artistas o pensadores, pero que representan el sentir del pueblo llano y sus inquietudes. De forma casi académica, los tres han expuesto en sus charlas coincidencias o desencuentros, armonizados de manera sabia y razonable con grandes dosis de ironía y locuacidad". Son palabras del fotógrafo madrileño Guillermo Asián, que cuenta que tuvo la ocasión de fotografiarlos en distintas ocasiones.

Defiende que un filósofo no es solo un profesor, sino que la calle es su lugar natural

Cristina Calvo presenta tres fotografías de su serie In, Out and About Dalston Square, un proyecto basado en la comunidad de Dalston, Londres. Se trata de una serie de autorretratos de las personas que quisieron colaborar con el proyecto. Para ello colocó una cámara de gran formato en la Plaza Dalston e invitó a los transeúntes a retratarse a sí mismos. Como fotógrafa se encontró a sí misma involucrada en su comunidad. Los títulos de sus obras expuestas son M.O.X., Linda and mother y Oha, todas realizadas en 2012.

El trabajo del coruñés Cristóbal Carretero Cassinello está compuesto por tres retratos a color con localizaciones en Almería, ciudad donde vive desde hace varios años. Las personas retratadas son: Germán Maqueda (músico), Francisco Criado (maestro) y Salvador Molina Berenguel (bailarín).

Carlos Escolástico comenta que para esta exposición ha elegido retratar a las tres personas que más le han influido en su actual forma de pensar. A Juan Arnau (filósofo y escritor), por su mezcla de filosofía clásica, ciencia, espiritualidad y budismo. A Marina Garcés (filósofo y ensayista) por su tesón optimista en lo militante y su elegancia en la resistencia a pie de calle. Y a Teun Zuiderent-Jerak (profesor universitario y maestro de meditación Vipassana) por haber sido su guía en el acontecimiento que más ha cambiado su vida en los últimos años, su iniciación a la meditación Vipassana.

Xavier Ferrer Chust expone retratos de Jacinto Heredia Robres (doctor en historia), Batiste Safont (fotógrafo) y Godefroid Khonde (sacerdote). Nacido en Vila-real en 1958.

Así comenta su trabajo el fotógrafo mallorquín Joan Forteza: "Retratar una persona no es fácil, y más complicado se torna si ésta es un amigo. Revelar el interior de una persona se puede convertir en una especie de traición, siempre intentas captar la faceta que guarda con más recelo. Admiro a las personas que posan delante de la cámara, es un acto de valentía cuando saben que seguramente los vas a desarropar. Pero lo más embarazoso es mostrar el retrato al interesado". Los títulos de sus tres obras son: Jaume Prohens, pintor (2017), Jaume Canet, escultor (2017) y Ferràn Aguiló, escultor (2017).

La serie de retratos que presenta el fotógrafo Juan Carlos Gargiulo son de Mario Benedetti (escritor, poeta y ensayista), Carlos Saura (realizador cinematográfico) con Raúl Rodríguez (realizador cinematográfico) y Carolina Meloni González (profesora e investigadora universitaria), fotografías de personas cercanas al autor, que tienen que ver con su mundo personal y profesional. En el caso de Mario Benedetti se trata de una fotografía ya antigua de 1989 realizada en Montevideo, durante la votación que pretendía anular una ley de autoamnistía de la última dictadura militar. La de Carlos Saura sucedió durante PHotoEspaña 2016 en Segovia. La fotografía de Meloni fue tomada el día del estreno del documental, mientras atendía a un reportaje de TVE. Gargiulo nació en Buenos Aires en 1956.

Salvador Gómez apuesta por la palabra y el uso de la filosofía para solventar problemas, mostrando tres retratos de tres policías, con su edad y tiempo trabajado en la calle. ¿Cómo retratar el regreso de la filosofía a la calle? Pues de la mano de quien nunca la abandonó en su entorno.

Las fotografías del soriano Ramón Siscart se centran en la personalidad de los tres artistas retratados, Javier Loza (pintor y escultor), Susana Gaitan (pintora) y Gloria Rubio (artista plástica), buscando la relación entre el trabajo que conceptualmente realizan y el ambiente en el que se encuentran.

Rubén García centra su trabajo en el retrato de personas que están al margen de la sociedad. Su estilo se caracteriza por la sencillez y la austeridad de sus composiciones. En esta exposición exhibe dos retratos de personajes almerienses, que posan de pie frente a su cámara, en un contexto mínimo, éstos son: Luis Cantisani (activista de los derechos de los animales) y José Bisbal (exboxeador).

Antonio Jesús García (Ché) juega con las sombras y las siluetas de sus personajes retratados, mostrando en sus imágenes un primer plano parcial de sus cabezas, y captando sus sombras. Sus tres retratos son de Antonio Zapata (gastrónomo), Lumaga (músico callejero) y Minerva (estudiante de arte), todos realizados en 2017. Esta muestra es parte del proyecto Filosofía en la calle -Ciclo III-, ideado por el filósofo onubense Antonio Guerrero. Va a itinerar en 2018 a la Universidad de Murcia.