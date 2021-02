Eficacia de Agrobío para romper el ciclo de las plagas en primavera

Los agricultores ya cuentan en sus invernaderos con plantaciones de cultivos propios de primavera. Realizar un buen manejo de la fauna auxiliar durante estos meses dedicados a melón, sandía, pepino y tomate será fundamental para romper el ciclo de las plagas, obtener productos seguros y llegar a la siguiente campaña con el campo lo más limpio posible. La prevención es la clave, por ello es necesario establecer a los depredadores, favorecer su instalación en el cultivo y permitirles desarrollarse para poder mantener las plagas al mínimo.

Desde Agrobío ponen de manifiesto que el control biológico aumenta su eficacia cuando se consigue darle continuidad durante toda la campaña agrícola, “por lo que es importante romper el ciclo biológico de las plagas y no descuidar la prevención en los meses de primavera”, insisten.

Tal y como explican desde la empresa almeriense, puntera en técnicas de control biológico y polinización, con la entrada del calor, todos los insectos se activan, “y las herramientas que tenemos de control en melón y sandía son eficaces y dan resultados excelentes”.

Agrobío ha implementado estrategias que permiten hacer sueltas muy pronto y que controlan muy rápido a las plagas. “Para actuar no podemos esperar a que llegue la araña roja, el pulgón, o la mosca blanca; además una vez están puestas las colmenas no se pueden realizar tratamientos, por lo que el agricultor estará más tranquilo si el cultivo ya está protegido”, explican desde la compañía.

Para anticiparse, Agrobío recomienda la instalación precoz de A. swirskii (SWIRScontrol), este depredador, combinado con su alimento directamente en planta (POWERMITE), multiplicará las poblaciones ayudando a romper el ciclo biológico de la mosca blanca y el trips desde el primer momento e incluso el de la araña roja. Pero también se debe contar con otros depredadores que ejercerán un control directo sobre plagas como Tetranychus urticae, es el caso de Phytoseiulus (PHYTOcontrol) y N. andersoni (ANDERcontrol) que, junto a otros depredadores y parasitoides, lograrán una protección completa del cultivo.

Estrategia preventiva contra el pulgón.

El control de pulgón está basado en el uso de estrategias preventivas. Cuando aparecen los primeros focos es importante tener un buen ejército de fauna auxiliar capaz de hacerles frente. La mejor estrategia para que los parasitoides se instalen con éxito en el cultivo según Agrobío consiste en crear un hábitat que les permita establecerse y multiplicarse. Para ello, la empresa apuntan que es importante plantar líneas de cereal e introducir PLANTAcontrol, plantas inoculadas con pulgón específico para que las avispillas, como los Aphidius, puedan reproducirse y hacer frente a las primeras apariciones de pulgón, evitando su dispersión por el cultivo. APHIcontrol y MATRIcontrol son algunos de los parasitoides más utilizados, pero existe una variedad más amplia disponible.

El control de trips en cultivos de ciclo corto

La firma Agrobío ha lanzado dos nuevas líneas comerciales de Orius laevigatus seleccionado para hacer frente al trips, ORIcontrol COLD y PLUS. El equipo de I+D de Agrobío ha trabajado en colaboración con el catedrático de Producción Vegetal Pablo Bielza de la Universidad Politécnica de Cartagena, para poner a punto estas nuevas cepas de Orius mejor adaptadas a cultivos como el pepino. ORIcontrol Cold destaca por un mayor tamaño y resistencia al frío, esto lo hace ideal para las sueltas de invierno e inicio de primavera. Mientras que ORIcontrol Plus puede sobrevivir más tiempo en situaciones de falta de alimento, cuando aún no ha entrado la plaga; esto lo convierte, según la compañía almeriense, en un gran aliado para estrategias preventivas tanto en pepino de ciclo corto como en melón y sandía, donde se pueden realizar las sueltas sobre la PLANTAcontrol Lobularia y conseguir un rápido establecimiento de esta chinche depredadora.