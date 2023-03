Carlos Javier Cara: “El frío ha castigado a los productores mucho en el último mes”

Carlos Javier Cara García es el gerente de la empresa Ecocorps Biotech en Almería, dedicada a la agricultura, cuyos clientes se extienden desde el levante almeriense, llegan a la costa atlántica y pasan por los campos de Castilla y León. Pero sea cual sea la ubicación de los cultivos, todos han sufrido durante el último mes la ola de frío que ha asolado todo el país.

Gracias a años de experiencia Carlos Cara sabe de primera mano cómo afecta el frío a los cultivos tanto en intensivo bajo plástico como en extensivo, y de primera mano puede afirmar que “El frío ha castigado mucho a todos los agricultores durante el último mes, tanto en intensivo como en extensivo”.

Durante este periodo, cuando las temperaturas han oscilado en un amplio abanico, muy frías de noche- llegando a estar por debajo de los cero grados- a muy altas durante el día- alcanzando incluso los 27-, fenómeno notable sobre todo en las zonas de sierra, la planta se ha visto sometida a un severo estrés térmico. Cuando esto tiene lugar, la producción de la planta disminuye, bien no genera más frutos o no madura los que ya tiene. Lo que se debe a que la planta activa un mecanismo de autodefensa para sobrevivir, ya que producir en condiciones adversas es un esfuerzo inasumible. Siguiendo la línea de la lógica, la disminución en la producción supone una falta de oferta que termina afectando al mercado, al productor y sobre todo, al consumidor. “Antes el que podía coger 17 palés, ahora solo coge cuatro. Aunque es bien cierto, que todos los cultivos están siendo afectados por el frío, se mantienen buenos precios al pie de campo”, explica Carlos Cara. “Este es el problema más grave porque tanto en cooperativas como en alhóndigas hay demanda de kilos que no hay, por lo que la situación está un poco tensa”, continúa.

En la provincia el producto más afectado es el pimiento. “Las últimas troncadas de campaña que estaban engordando se han quedado paradas. Hay muchísimo pimiento verde y se está cogiendo así porque no hay forma de madurarlo” constata Carlos Cara. “Además, la demanda de productos hortofrutícolas y su falta de oferta en estos momentos ha influido mucho en el precio. Por ejemplo, el tomate cherry, hasta hace poco al agricultor se le pagaba a 1,40 euros el kilo, y al final de la cadena, el consumidor final puede llegar a pagar los 12 euros por kilo”, añade.

Las bajas temperaturas han ocasionado en el campo unas pérdidas que son irreversibles. Para evitar en la medida de lo posible que el frío afecte a los cultivos, existen varios sistemas de calefacción: “Sin duda la de gas es la mejor, y con las tecnologías que tenemos ahora, que sabemos qué noche va a ser fría y cuando se alcanzarán las temperaturas mínimas, somos capaces de programar la calefacción para que se ponga en funcionamiento cuando haga falta. Otro sistema más rudimentario son los cubos de metal en los que se quema un material parecido a la paja, lo cual produce un humo caliente que es capaz de dar calor al invernadero”, explica Carlos Cara, sobre las formas que hay para blindarse ante el frío.

Por último, Carlos Cara ha querido señalar la importancia que tiene la contratación de un seguro de campaña, “Sobre todo en estos momentos, cuando la producción se ha frenado y las empresas tienen que cumplir ciertos volúmenes y plazos establecidos con los clientes. Las infraestructuras de los cultivos deben asegurarse también, para paliar los momentos difíciles que pueden surgir tras unas condiciones climatológicas adversas como las fuertes lluvias o vientos”, concluye.