José Cara: "Es un reto apasionante porque integra lo técnico y lo político"

José Cara, desde el 30 de agosto presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) aúna su perfil técnico y político en el nuevo cargo que ostenta. Nacido en Almería, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, además posee un diploma de Estudios Avanzados en Ingeniería por la Universidad de Almería y fue profesor en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Almería. Su trayectoria profesional se inició como autónomo realizando trabajos de ingeniería para empresas relacionadas con la actividad agraria, trabajo que compatibilizó con la dirección técnica de Agroejido, SA. En los últimos años ha desarrollado el cargo de administrador de una empresa propia de producción y comercialización agrícola. En cuanto a su actividad política, ha sido alcalde del municipio almeriense de La Mojonera (2003-2015) y fue diputado autonómico entre 2008 y 2014 presidiendo durante este periodo la comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía.

Cara González afronta el nuevo reto al frente del Ifapa intentando aplicar todos los conocimientos adquiridos tiempo atrás tanto técnicos, profesionales en empresas agrarias y como agricultor y a través de la experiencia como servidor público en las administraciones, “conjugando todo esto se pueden obtener buenas ideas para aportar al instituto”.

José Cara agradece a la, también almeriense, consejera de Agricultura en la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que le haya sumado a su equipo y que haya tenido la gran idea de cambiar los estatutos del Ifapa para que éste trabaje también en temas medioambientales, “es bueno demostrar los valores medioambientales de nuestra agricultura; tenemos que estar atentos a nuestros competidores y no sólo a ellos, sino a otros actores también, que periódicamente han lanzado mensajes en contra de nuestra agricultura, demonizándola medioambientalmente, nuestros agricultores lo están haciendo muy bien, pero muchas veces nos ha costado defendernos cuando el daño estaba hecho”. Cara insiste en que todos sabemos ahora de las bondades del campo almeriense como el control biológico, eficacia en el uso de riego, tasa de fijación de CO2 de nuestra agricultura, al reflejo de la luz en el plástico que retrasa el cambio climático... “y nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea”. De este modo, el presidente del instituto explica que todos los centros del Ifapa trabajarán teniendo en cuenta el aspecto medioambiental, “todas las líneas de investigación también se enfocarán a esto, no se puede separar una cosa de la otra, si estudiamos cómo combatir una plaga tenemos que defender los valores medioambientales de hacerlo de una determinada forma, por lo que todos los centros tendrán la condición agraria y medioambiental”. El responsable del instituto autonómico concluye respecto a su nuevo reto: “Este cargo me gusta porque integra lo técnico y político, es un tema apasionante porque aglutina las dos cosas que me gustan”.Si su cargo en las administraciones públicas ya hacía a José Cara hacer kilómetros, su nuevo cargo al frente del Ifapa le hará estar más en carretera, pues durante los próximos años estará a caballo entre los 22 centros que el instituto posee en Andalucía”.

Dispone de escaso tiempo libre, pero el que tiene no duda de con quién compartirlo: su familia. Casado y con un hijo y una hija, José Cara disfruta a su lado, también de la agricultura “que es algo que me ha apasionado toda la vida”. Entre sus aficiones está el deporte, si bien reconoce que ha pasado de practicarlo a espectador tanto del deporte profesional como del que practican sus hijos, a los que sigue cuando puede.