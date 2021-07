‘Lasolana 2’, una producción de aceite de calidad con el sello de Cristóbal Sánchez

Cristóbal nació en La Solana, en Oria; y siempre ha estado vinculado al campo y a esta finca familiar en la que vivieron sus padres.

Una finca de cereal y almendro diseminado que hace 25 años cambió por cultivo de almendro y olivo; manteniéndola durante los fines de semana y vacaciones, ya que tanto su esposa como él, trabajan en la banca. La finca “lasolana2” cuenta con 60 Has. De ellas 25 Has están destinadas a cultivo de almendros, 5 Has de olivar, 20 Has de cereal y 10 Has de encinar.

Entre las técnicas regenerativas que han implementado, destaca la cubierta vegetal entre los almendros, en algunas zonas guisantes y en otra veza que obtuvieron gracias al Fondo Semilla de AlVelAl. Además de aportarle pellet a principios de invierno y al enterrar la cubierta verde. “Anteriormente toda la finca estaba con los almendros dispersos y sembrado de cereal, y metíamos el ganado de un vecino”, explica Cristóbal. Para el próximo año reforzarán la cubierta vegetal con la siembra de cereal y leguminosas, creando una capa de 10-15 centímetros de suelo rico en materia orgánica. “A principios de otoño sembrar cereal, segarlo antes de que empiece a granar, y dejarlo sobre el terreno y durante un par de años revertirlos”. Técnicas regenerativas que, como apunta Cristóbal, se empieza a notar la diferencia frente a los cultivos de los vecinos que se ven con menos cantidad de hoja y tallo que los de lasolana2.

Su cultivo de olivos es un olivar tradicional de secano con riego muy, muy deficitario por goteo en los meses de verano, que funciona con energía solar. Un olivar al que, en este último año, han incorporado los restos de poda y, desde hace cinco años, aportan leguminosas al suelo. Y en un futuro próximo, plantará lavanda en las lindes.

De la poca rentabilidad que le daban sus olivos llevando el aceite a la almazara surgió “lasolana2” una marca propia de aceite de alta calidad que, desde sus inicios en 2011, ha conquistado los concursos de AOVES; contando en su haber con más de 30 premios internacionales y que cuenta con la máxima garantía de calidad de producto otorgada por Qv Extra Internacional. Además, acaban de conseguir la autorización al uso de la marca Sabores de Almería etiqueta negra como productores de calidad.

En la actualidad, además del AOVE, cuentan con chocolate con AOVE “lasolana2”, vinagre y un bálsamo regenerativo de la piel. Esperan seguir creciendo gracias al relevo generacional. “La idea es que sigan desarrollando la marca y seguir creando productos propios. “Vamos a continuar con la almendra y seguiremos innovando y desarrollando nuevos productos alrededor del aceite y la almendra”, anuncia Sánchez. Una empresa que surge del esfuerzo de este matrimonio autodidacta que ha ido aprendiendo de la práctica y del esfuerzo e ilusión por elaborar un aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad. Pero que también trabajan por la innovación y hacer de su finca un servicio holístico completo, planteándose para el futuro, lanzar una línea de oleoturismo. Cristóbal conoció a la asociación AlVelAl a través de Internet y terminó asociándose hace alrededor de cuatro años atrás, en una Feria de Terracultura. “Al principio no veía como me aportaría, pero fui cogiendo contacto al viajar a Biofach con la asociación y estoy muy identificado con la filosofía. Creo que puede aportar mucho, pero es necesario que seamos muchos, porque son técnicas que necesitan años para recuperar la estructura de un suelo que se ha estado destruyendo durante mucho tiempo; y para eso el trabajo de divulgación y que los agricultores cambien el chip es fundamental”.

“En la actualidad, todo lo que sea ecológico, recuperación de suelo, generación de empleo, …; es fundamental. Crear valor es crear empleo para un país en el que, a día de hoy, se está destruyendo”. Del futuro de AlVelAl espera mucho: “Hay un grupo de gente joven, con muchas ganas, y eso se tiene que notar. La Junta directiva es dinámica y se está dando a conocer, … AlVelAl puede potenciar a nivel europeo y mundial este tipo de agricultura. Ya se está viendo en los talleres que la gente viene desde Cádiz, de Baeza… En ese aspecto creo que va a aportar mucho, si cada día se van generando más cosas y más riqueza, al final todo eso aporta”.

Y es que considera que el ejemplo es fundamental para el cambio, “Si tu consigues lograr aquí un proyecto paisajístico integrado, con sus productos y todos sus complementos, que la gente viniese a visitarnos para ver cómo hacemos las cosas, porque es respetuoso con el medioambiente y repercute en nuestro entorno generando riqueza, estoy seguro de que el vecino se pondría a copiarnos y eso sería lo ideal y esperado. Ser punta de lanza en este proyecto de cambio y respeto a la naturaleza”. “AlVelAl tiene la capacidad de llegar fuera de nuestro territorio para mostrar el trabajo de los agricultores ecológicos y regenerativos, y enseñárselo al consumidor”.