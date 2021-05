Los nuevos Orius de Agrobío ganan la batalla al trips

En las últimas campañas, las hectáreas bajo control biológico de plagas han ido aumentando en la provincia de Almería hasta superar en la presente campaña 2020-2021 las 26.000 hectáreas. Esta extensión supone un incremento del 5% con respecto a la campaña anterior, en la que 24.740 hectáreas apostaban por estas técnicas de producción integrada. De acuerdo a los datos aportados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el caso concreto del cultivo de sandía, el incremento ha sido del 22%, ya que en 2019-2020 se registraron 1.050 hectáreas bajo control biológico y en la campaña siguiente se alcanzaron las 1.285 hectáreas.

Este salto cuantitativo, pero también cualitativo, es refrendado por Agrobío, firma almeriense puntera en fauna auxiliar para combatir las plagas y en abejorros para la polinización natural. Desde la compañía explican que en esta primavera el control biológico se ha incrementado en melón y sandía con muy buen control de las plagas, “aunque el cultivo en el que más sueltas de enemigos naturales se ha realizado durante estos meses es el pepino de ciclo corto”.

Como apuntan desde Agrobío, el pepino de primavera generalmente se trasplanta justo tras arrancar el cultivo anterior y suele haber una alta incidencia de trips desde el primer momento. Para controlarlo, la empresa almeriense ha desarrollado y patentado las sueltas de ácaros depredadores junto con la alimentación con ácaros presa sobre las hojas, para lo que también ha diseñado máquinas de suelta que facilitan el reparto.

Los estadios juveniles de trips se controlan muy bien con esta estrategia, además, la incidencia de trips y el daño que provoca en frutos es mucho menor que cuando se emplean herramientas de control basadas exclusivamente en el uso de plaguicidas. Pero, como exponen desde la empresa, en situaciones de arranque de cultivos colindantes, como es habitual en esta época, es fácil que haya entradas importantes de trips adultos en los invernaderos, por lo que, ante esta situación, muchos agricultores empleaban placas cromotrópicas adhesivas para captura masiva y sueltas de Orius laevigatus, como tratamiento de choque, sin esperar que llegara a establecerse de forma definitiva en este cultivo sin polen.

ORIcontrol Plus y ORIcontrol Cold junto a la alimentación enriquecida aportan al pepino la solución definitiva

Como novedad, esta campaña, Agrobío ha trabajado en colaboración con el catedrático de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena, Pablo Bielza, en el desarrollo de un sistema de alimentación de chinches depredadoras seleccionadas genéticamente para adaptarse mejor a situaciones difíciles, como puede ser la falta de polen y las condiciones de bajas temperaturas típicas del inicio de este cultivo de pepino de primavera. Los productos comerciales ORIcontrol Plus y ORIcontrol Cold junto con la alimentación enriquecida PowerMite Plus o PowerFood Plus, aportan a este cultivo la solución definitiva para un mayor control del trips.

La ventaja de estos Orius laevigatus seleccionados, según Agrobío, es que consiguen establecerse y completar su ciclo biológico en el cultivo de pepino, alimentándose de ácaros presa y alimentación enriquecida, mientras controlan en poco tiempo las poblaciones de trips adulto y larva. Además, como las hembras realizan sus puestas en el ápice de la planta y las ninfas nacen en esas hojas, el trips que podría deformar en esta zona los frutos en formación es depredado y la incidencia de fruto torcido se reduce significativamente.

“Los resultados de control de plagas en el cultivo de pepino con el uso de los nuevos Orius de Agrogío están siendo muy satisfactorios”. Desde la compañía detallan que técnicos del sector han podido visitar las explotaciones en estas últimas semanas, siguiendo todas las medidas sanitarias acorde a la situación derivada de la COVID-19, y han quedado gratamente sorprendidos con los resultados de control de trips y la abundante presencia de Orius en este cultivo, donde ha sido complicado establecer el control biológico hasta la implementación de la alimentación de los depredadores sobre las plantas.