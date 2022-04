Unidad entre regantes, inclusión de tecnología y apoyo de la administración por un futuro con agua en Almería

AGUA, agua y agua. Ese es uno de los mensajes que quedó más claro de los muchos aspectos abordados en la intensa jornada de ayer organizada por Diario de Almería- Grupo Joly en la última jornada de la decimoquinta edición de Expolevante junto con la Comunidad De Usuarios de Aguas de la Comarca De Níjar (CUCN). Sin embargo, además de la necesidad de que el líquido elemento exista en calidad y cantidad para el potente sector agroalimentario niñareño y del resto de la provincia, quedó para la posteridad otra conclusión casi tanto o más importante: la unión de todos los regantes y las administraciones para conseguir una gestión justa y eficiente que garantice la disponibilidad para todos los actores.

Con el nombre de ‘Gestión eficiente de los recursos hídricos’, la jornada de ayer tuvo a la CUCN como ejemplo referente en esa necesaria gestión, pues esta institución es fruto del esfuerzo de unos agricultores nijareños que en los años noventa se propuso hacer frente a un déficit galopante por el que terminaron consiguiendo la concesión de aguas de la desaladora de Carboneras, una fuente por la que hoy cuentan con 24 hectómetros cúbicos (próximamente con 27, cuando esta ejecute su ampliación) y que la CUCN ha conseguido, mediante una eficiente distribución, hacer de la demarcación a la que lleva, que engloba cinco municipios, pueda ser un referente agroalimentario.

Sin embargo, a día de hoy hay una gran temor sobre cómo será el día de mañana, puesto que la sequía almeriense es acuciante y no va a ir a menos, sino todo lo contrario.

En este sentido, un cuadro de ponentes de excepción y grandes conocedores de la situación tanto en el campo nijareño como en el resto de la provincia, analizó por donde deben ir esos pasos que lleven a garantizar el recurso, pero también a la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

El director de Diario de Almería, Antonio Lao, fue el moderador de una intensa y prolífica mesa redonda en la que participaron Antonio López, presidente de la CUCN; Agustín Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Regantes de Andalucía (AREDA); Fernando Delgado, director de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía; José Antonio Fernández, presidente de FERAL; y Manuel García, presidente de la Junta de Usuarios del Poniente.

López, como anfitrión, comenzó comentando el trabajo que han hecho los regantes nijareños desde hace más de 20 años desde que se constituyera la CUCN. “El agua desalada no es que sea importante, sino que sin ella no tendríamos esta Expolevante de la que hoy disfrutamos y sigue creciendo, y más de la mitad de los agricultores no sé cómo estaríamos. Sin el esfuerzo de los agricultores nada de esto habría sido posible”, ensalzaba el presidente de la comunidad, quien explicó el vital proceso por el que pasa ahora la institución y que está apunto de conseguir la concesión de las aguas de la desaladora de Carboneras para los regantes, pues ahora mismo rige aún un convenio que es necesario convertir a esa figura para asegurar esos fondos europeos tan necesarios para el campo. Algo que está apunto de llegar a culminar y que va a suponer un paso muy importante para todo el sector en la comarca. Sin embargo, López va más allá, y a sabiendas de que la comarca necesita actualmente algo más de 50 hectómetros cúbicos de agua por campaña, apuntó a que la futura desaladora adquirida por Aqualia, Mar de Alborán, es esencial para el devenir de los regantes y que deben ser ellos, o mejor dicho, sus tierras, los que tengan la concesión de esas futuras aguas y plantea la posibilidad de que sea la propia CUCN, la más representativa, la que se encargue de favorecer esa distribución con una infraestructura ya realizada y que es pionera en España.

Por orden de comparecencia, Manuel García Quero, hizo especial hincapié en la necesidad de que los agricultores entiendan que actualmente el agua es pública y que formar parte del catálogo de aguas privadas como antiguamente, y donde aún hay muchos productores incluidos, juega en su contra. “El agua no es para el agricultor, sino para la parcela. Las concesiones van al terreno y es necesario que se entienda que para salvaguardar el suministro y que no falte agua, además de las masas de agua, es necesario que sea una Junta Central de Usuarios la que, con la administración, se preocupen de garantizar ese agua. Hay que tener claro que los derechos de agua sobre un terreno jamás se pierden. Si mañana hay un propietario diferente esa finca sigue teniendo esa garantía. Por eso, no dejar de lado las aguas privadas y pasar a concesión pública implica que Europa no te va a dejar integrarte en OPFH y recibir fondos para seguir siendo competitivo, y ni siquiera vender tus productos”.

El vicepresidente de AREDA, por su parte, alabó el gran trabajo que han hecho durante estos años los regantes nijareños y almerienses por hacer posible el milagro almeriense con el agua que disponen, y planteó a la administración la necesidad de que en esta última revisión del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas se apueste más por la desalación, y se considere que los costes aparejados a sus infraestructuras puedan ser asumidos también por el organismo de cuenca, al igual que pasa con los pantanos, pues en ambos casos se trata de elementos que no hacen más que asegurar y gestionar eficientemente los recursos y de ser así en la producción de agua desalada podría repercutir positivamente en el coste para los productores, sin merma de que la administración pudiera compensar ese gasto en otros conceptos propios de la actividad al generar más riqueza.

José Antonio Fernández, de FERAL, se inclinó por pedir unidad para resolver los problemas de déficit que hay ahora mismo, ya no solo de la administración para los regantes, de la que se necesita su compromiso, sino entre todos los agricultores para remar hacia el mismo camino. Además, insistió en la necesidad de que la tecnología sea la base de la generación del agua no solo del futuro, también del presente, y que el apoyo de la desalación con plantas fotovoltaicas aparejadas para disminuir los costes de energía se antoja como algo obligatorio.

Antes de la clausura, Fernando Delgado, director de Planificación y Recursos de la Junta de Andalucía, mandó un mensaje de tranquilidad al campo nijareño, al asegurar que no va a tener déficit de recursos y que la demanda está y estará 100% garantizada. Igualmente, apuntó a la unidad de regantes y administración para ir poco a poco, y apoyados con inversiones en tecnología, ir mejorando cada vez más las fuentes productivas en conciliación con el medio ambiente.

Para concluir, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, tendió la mano de su Ayuntamiento para solucionar todas las dificultades que hay y pueden estar por venir porque tiene claro que: “La forma de salir de aquí es todos juntos y haciendo de las dificultades una ventaja”.

Por último, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, sostuvo y fue tajante al afirmar que en “Almería no nos van a enseñar nada sobre agricultura y menos sobre agua”, y afirmó que ha sido un gran paso el Pacto Andaluz del Agua que sacó adelante el Gobierno andaluz para que todos los intervinientes y afectados por las necesidades hídricas tengan voz y voto en lo que debe ser la hoja de ruta de la Junta en esta materia. y concluyó con una frase que sin duda refleja la complejidad sobre este importante bien: “En Almería, con el agua somos todos uno. Aquí no caben las cuestiones ideológicas”.

PRINCIPALES REACCIONES

Antonio López / Pdte. "Los agricultores de Níjar necesitan la concesión de Mar de Alborán y para eso está la CUCN"

Fernando Delgado / Director Planificación de la Junta "Tenemos las soluciones y los medios. Hay que aparcar el enfrentamiento"

José Antonio Fernández / Pdte. FERAL "Los regantes hemos madurado. Vamos cooperar y garantizar solución a los problemas"