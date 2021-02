El almendro de Crisara (Almería) repuebla España y Europa

La empresa almeriense Crisara es uno de esos paradigmas del trabajo bien hecho en los tiempos que corren. Y no es fácil, más aún en un sector como es el agroalimentario, y si cabe, más aún por el lugar en el que se localiza: el entorno rural. Esta empresa nace en 1.995 de manos de Cristóbal Aránega en el término municipal de Chirivel, en la comarca de Los Vélez, y con ella puso su experiencia al servicio de una agricultura más sostenible, social y rentable para toda la sociedad. Una iniciativa que hoy ha reportado mucho empleo en su zona y no solo eso, es el ejemplo que buscan seguir en otras muchas zonas y que gracias a esta firma se ha dado a conocer cual es la fórmula para el éxito.

Parada vegetativa y un pulcro sistema de plantación

Si por algo se caracteriza el vivero de almendros de Crisara, es además de por la excelencia de sus variedades, dispuestas para una reforestación sostenible y adaptada a diferentes medios, por el asesoramiento integral que proporciona a los protagonistas, esos productores destinatarios de plantarlos.

Ahora se encuentran muchos de ellos realizando la plantación después de llegar sus plantas desde Crisara. Sin embargo, aquí la labor de la empresa de Chirivel en la monitorización es esencial, pesto que se trata de un proceso muy específico en el que hay que seguir un protocolo determinado para ser exitoso.

Esta es la época idónea para hacerlo cuando se trata de planta a raíz desnuda y en estos momentos se está apostando por este cultivo en muchos lugares de España donde no se había plantado almendros hasta la fecha y son muchas las dudas que surgen al respecto. En cuanto a la recepción de la planta, es importante que esta se adquiera en la fecha que se garantice la completa parada vegetativa, momento que dependerá del lugar en el que se produzca , siendo la más habitual entre los meses de diciembre y enero.La planta recién arrancada para su transporte debe estar debidamente protegida, siendo recomendable que no haya sido conservada en cámaras frigoríficas ni tratadas con ningún producto. Las raíces es conveniente que estén protegidas mediante un envoltorio de plástico y debidamente hidratadas, y es necesario almacenarlas en un local cerrado y siempre a la sombra, colocando los paquetes preferentemente de pie. Una vez llegan a destino, los paquetes de plantas se abrirán solamente en el momento de ser plantados y se debe ejecutar evitando tocar el sistema radicular de la planta, bajo ningún concepto recortar, romper o producir heridas que puedan ser focos de infección de hongos. Así, el sistema de plantación debe ser acorde con el sistema radicular, no debiendo quedar estas desorientadas, oprimidas o deterioradas, siendo siempre el alojamiento proporcional con el tamaño y volumen de la raíz. Muy importante es que el punto de injerto debe quedar al descubierto, pues el portainjerto puede ser resistente a hongos y la variedad no tiene por qué serlo. No hay que enterrar más de la cuenta. Una vez plantada se recomienda, pisar o presionar la tierra del alrededor para compactar, fijar el árbol y sacar cámaras de aire. Tras la plantación se aconseja realizar un riego de asentamiento debiendo aplicar entre 20 y 50 litros por planta; y una vez oreado el riego aporcar para evitar agrietamiento y evapotranspiración del agua. En el último paso de este proceso, se recomienda cortar a la altura adecuada para formar las cruces. La altura debe ser justamente la necesaria adaptada a la mecanización y los métodos de recolección, generalmente entre 80 o 90 entímetros es suficiente. Hay que tener en cuenta que cuanto más alto se formen las cruces más esqueleto habrá que mantener en el futuro árbol, y por tanto se conseguirá un vigor menor y será más vulnerable será al viento.