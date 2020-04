Hace ya algunos años que las firmas hortofrutícolas apostaron por contar con un canal de venta en internet para dispensar sus productos directamente al cliente final. Si bien esta herramienta era más un servicio añadido para el consumidor que un gran aporte a su cuenta de resultados, en estos días de confinamiento, derivado del estado de alarma para hacer frente a la COVID19, se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes optan por comprar sin salir de casa y en un incremento importante de las ventas en soporte digital para las empresas, cuyo porcentaje varía según el punto de partida.

Según apuntan desde la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI): “A lo largo de esta campaña las cifras de la tienda online (tomatecasi.online) iban al alza, se notó especialmente durante el periodo de navidades. Ahora, desde que se decretó el estado de alarma en España, el crecimiento de las ventas se ha disparado. Estamos hablando de una subida del 400%”. El cliente ya se está fidelizando, puesto que tal y como detallan desde la empresa: “Los clientes que se van sumando repiten y celebran con sus comentarios la calidad de nuestros tomates y hortalizas”.

En la CASI están muy satisfechos con los resultados, “que están siendo posibles porque detrás hay una planificación y un trabajo muy bien hecho”. Respecto a los productos más demandados son el tomate Raf y la Caja Bio, seguidos del tomate Adora. “Nuestro principal destino es Madrid, pero todas las grandes capitales y la práctica totalidad de las provincias españolas han probado ya nuestros productos”.Además, en la cooperativa están inmersos en una nueva fase de actualización de la web y del servicio, “porque en este segmento es importante ir por delante de la demanda. Tenemos el mejor producto con la calidad de la primera cooperativa de tomate de Europa, un clima y territorio propicios para el cultivo, agricultores expertos, la garantía de sabor y todos los protocolos de calidad y seguridad alimentaria que sólo puede ofrecer una gran empresa internacional. Pero queremos seguir creciendo y haciendo que la experiencia de comprar y saborear nuestros productos sea cada día más especial”, apuntan desde la firma.

CASI, Unica Group y Biosabor, entre las empresas hortofrutícolas de Almería que disponen de tienda online

Unica Group también ha registrado un salto cuantitativo bastante importante en su tienda oline (lacajasaludable.es) desde mediados de marzo. La cooperativa de segundo grado arrancaba en diciembre con su nueva web que incluía novedades de producto. Actualmente, a través de la tienda online, el consumidor puede elegir entre cinco opciones de compra; por un lado, la caja saludable de cinco kilos de verduras de temporada, tanto en convencional o en versión ecológica y, por otro lado, la caja de snacks de dos kilos (con dos kilos de mini pepino snack, tomate cherry, cherry pera y pimiento sweet bite). Asimismo, Unica oferta en esta plataforma cajas de cítricos, con naranjas, pomelos, mandarinas y limones, también tanto en convencional como en versión ecológica. “La opción más demandada estos días es la caja variada de verduras de cinco kilos; para una familia es la que más resuelve los menús semanales”, exponen desde Unica.

Tal y como trasladan desde la cooperativa, el perfil del comprador es muy variado, incluyendo incluso a personas mayores, menos habituadas a este sistema de compra que, en ocasiones, antes de cerrar el pedido llama para asegurarse de que lo está haciendo bien. “Por estadística, el público más asiduo a la tienda tiene entre 45 y 55 años”. En cuanto al origen de los pedidos, además de Andalucía, tienen un puesto significativo la Comunidad de Madrid y Cataluña.

En cuanto a la fidelización de clientes, Unica, gracias al sistema de suscripciones de pedidos en lacajasaludable.es, constata la repetición del servicio por parte de los clientes: “Tenemos un porcentaje elevado de suscripciones, que cada semana, sin necesidad de que entren al sistema, se le renueva automáticamente el pedido. Hay opción semanal, quincenal o mensual”.

Biosabor, especializada en ecológico, también dispone de tienda online en la que comprar frutas, hortalizas y platos preparados. La empresa pone a disposición del consumidor sus envasados y sus hortalizas ecológicas de gran sabor a través de https://biosabor.tienda/ donde el cliente puede comprar desde una tarrina hasta una cesta completa. Desde esta tienda se hacen envíos a toda la Península Ibérica y los gastos de envío son gratis siempre que se supere un mínimo de compra. La empresa controla todo el proceso de recolección, envasado y empaquetado. Cuando el pedido está preparado se tramita el envío con una empresa de mensajería que se encarga de llevar el producto a la casa del cliente en 24 horas; teniendo en cuenta que los viernes no se hacen envíos porque la empresa de logística no hace entregas los fines de semana.

Desde el estado de alarma, la tienda online de Biosabor también ha vivido un repunte de pedidos, “normalmente hacemos envíos a las grandes ciudades en las que el consumidor está más concienciado del consumo de productos ecológicos, pero también llegamos a lugares rurales donde no tienen gran oferta de productos ecológicos”. Con el confinamiento los pedidos han subido en general, pero Madrid y Barcelona siguen al frente en cuanto al origen de los mismos. La tienda cuenta con la opción de pedir ayuda, a través de la cual dejas el número de teléfono y desde la misma te llaman, ésta está siendo usada a la hora de hacer los pedidos por parte de aquellas personas que no controlan el medio digital; en esta línea, muchas llamadas proceden de clientes de unos 50 ó 60 años, que no suelen utilizar el medio y les cuesta. El mayor grueso de pedidos se contabiliza durante el fin de semana y el lunes, de cara a la planificación semanal en la cocina, y también debido “a no servir el viernes, ya que los pedidos que se realizan en ese día se sirven el lunes, por ello, la gente se espera al sábado, domingo o al propio lunes”.