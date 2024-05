Almería propone una ruta de 22 kilómetros en bici para conocer la ciudad

El concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha anunciado este martes la primera ruta ciclista ‘Conoce Almería Pedaleando’, “un circuito de 22 kilómetros que realizaremos el sábado 1 de junio, como tributo al Día de la Bicicleta que se celebra el 3 de junio y el del Medioambiente, el 5 de junio. Nuestra apuesta es incansable por potenciar un medio de transporte sostenible, que reduce la contaminación y una práctica deportiva que incrementa el bienestar de los ciudadanos”, ha señalado.

En la presentación el edil ha destacado que “partiremos a las diez de la mañana de la plaza del Cable Inglés para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluido el Faro, dentro del Puerto de Almería. Una oportunidad única que quiero agradecer a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, que constantemente tiende puentes de colaboración, facilitando al Ayuntamiento de Almería cualquier iniciativa que dinamice la vida de la ciudadanía”,

“Este sábado 1 de junio queremos impulsar el uso de los carriles bici con una visita al Faro del Puerto, que será una experiencia única para muchos ciclistas porque su paso por motivos de seguridad está restringido, lo que la hace especialmente interesante. De hecho, coincidiremos el centenar de ciclistas con los 80 senderistas que ese mismo día partirán del Parque de la Estación para hacer la segunda salida de la ruta del Cable Inglés al Faro, del programa ‘Conoce Almería Caminando’. Tuvo tanta aceptación que hemos sacado una segunda jornada para dar respuesta a la lista de espera. No obstante siguen quedando 30 plazas libres para quienes se quieran apuntar en el correo conocealmeriacaminando@aytoalmeria.es, ambas actividades gratuitas” , ha apostillado el concejal.

Tras su intervención ha presentado a Francisco Villaescusa, consejero The Sunny Cycling, la empresa de servicios de movilidad sostenible y cicloturismo organizadora de la ruta. “Nos enorgullece presentar este evento que reúne a personas de todas las edades y habilidades para disfrutar de una jornada dedicada al ejercicio físico y al bienestar. ‘Conoce Almería Pedaleando’ tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y promover un estilo de vida activo y saludable. La movilidad no motorizada contribuye a aliviar la congestión del tráfico, reducir la contaminación y propicia la salud física y mental” ha compartido el consejero The Sunny Cycling.

Circuito con una duración estimada de tres horas

El recorrido, de unos 22 kilómetros y tres horas de duración, “pasará por el Faro del dique de poniente, ya que la Autoridad Portuaria nos ha facilitado un acceso controlado a sus instalaciones", señala. Además, se proporcionarán recursos e información sobre hábitos saludables, seguridad vial y sostenibilidad ambiental.

La ruta parte del Cable Inglés para pasar por el paseo marítimo junto a la estatua del acróbata, siguiendo luego hasta el Auditorio Maestro Padilla. Desde allí se dirigirá al Anfiteatro de la Rambla para bajar después hasta el faro en el puerto y finalizar en el Parque Nicolás Salmerón.

Para participar, es imprescindible realizar una inscripción previa. Y, en esta ocasión, el número de plazas están limitadas a 100 ciclistas debido a la normativa de seguridad de acceso a la Zona Portuaria. Los menores de edad deberán venir acompañados de un adulto y la edad mínima de participación es de 12 años.

Para cerrar, el concejal ha animado a todos los almerienses a celebrar este Día de la Bicicleta haciendo “un poco de deporte, dando un paseo al aire libre y disfrutando del placer del contacto con la naturaleza y aprendiendo curiosidades históricas y culturales de nuestro centro. Usar la bicicleta e invitar a familia y amigos, para compartir un momento especial es la mejor forma que se me ocurre de rendir tributo a tus redes personales y mandar un mensaje contundente a la sociedad: En nuestras manos no está poder cambiar el mundo, pero si tenemos la capacidad de influir con nuestras acciones e inspirar a otras personas”.