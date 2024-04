Buena o mala hija: Vanesa Monfort te lo descubre el jueves en Diario de los Libros

Vanessa Monfort presenta el jueves en Diario de los Libros su último libro “La Hermandad de las malas hijas”. El acto, que comenzará a las siete de la tarde en La Casa de las Mariposas, promete ser toda una terapia para las madres y para las hijas. La autora, que ya ha estado en Almería con sus anteriores novelas “El sueño de la Crisálida” y “La Mujer sin nombre”, explora en las relaciones materno-filiales, en una obra que explora los complicados lazos entre madres e hijas con una historia emocionante, a la vez qu tierna, cómica e inteligente, que cautiva y atrapa desde la página uno hasta la última. Porque no todas las mujeres son madres, pero todas son hijas.

Por la autora de “Mujeres que compran flores”, más de 300.000 ejemplares vendidos, no todas las mujeres son madres, pero todas son hijas. ¿Qué le dirías a tu madre que no le has dicho nunca? ¿Y si hubiera cosas que no sospecháis la una de la otra? Mónica entrena perros para la Policía Nacional, aunque siempre ha querido ser detective, y debe lidiar con una madre que llama permanentemente su atención. A raíz de la extraña muerte del paseador de perros del barrio, se encargará de investigar qué sucedió recuperando el contacto con su grupo de amigas de la infancia, ya que sospecha que sus madres ocultan algo. Se hacían llamar «las malas hijas» porque no consiguen sentirse lo suficientemente buenas: una actúa como madre de su propia madre; otra se sintió abandonada por su progenitora; otra nunca ha escuchado que esté orgullosa de ella... ¿Conseguirán reconstruir sus relaciones materno-filiales como mujeres adultas? ¿Descubrirán el misterio de la muerte Orlando? Estos enigmas se resolverán bajo mirada de los perros que paseaba, quienes tendrán mucho que decir sobre cómo manejamos las relaciones humanas.

