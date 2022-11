David Bisbal: "Estoy flipando todavía con el concierto del sábado"

"Tenía una sorpresa para toda la gente del club de fans que me decía que no podía ir al concierto de Madrid", confesaba el cantante almeriense a la salida de la rueda de prensa, donde le estaban esperando un grupo de seguidoras.

Así serán los conciertos

Sobre el escenario, Bisbal realizará un recorrido por su trayectoria, "posiblemente en orden cronológico". "Trataré de que estén todas las canciones que han marcado mi historia, de la primera a la última", ha aseverado Bisbal, que atesora en su carrera más de ochenta galardones musicales como tres World Music Awards o tres Grammy Latinos.

Para el artista, que también repasará su carrera en un documental sobre su vida en cuyas grabaciones está ya inmerso, veinte años no son tanto. "Cuando analizo mis temas de cinco en cinco años me doy cuenta de que no es tanto tiempo, se me hace corto", ha aseverado.

Este motivo es el que hace que encare el futuro con ganas. "Ojalá sean otros veinte años en la música, los voy a seguir luchando a muerte", ha dicho el vocalista, que tiene claro que seguirá fiel al que considera el motor de su vida: "Para mí lo más importante es pelear por todo aquello que me hace sentirme vivo, la música y mi familia".