Viaje musical a los años 90: Kate Ryan actuará en un pueblo de Almería

Los festivales remember están de moda. Sirvan como ejemplo el festival Love the 90´s de Madrid, el Love the Twenties Festival o el Nostalgia Milenial Fest, por citar solo tres de los muchos que hay. Esa fiebre noventera también ha llegado a Almería y para finalizar el año habrá un gran festival con Kate Ryan como estrella.

La cantante belga triunfó en 2002 con Désenchantée que sonaba en todas las discotecas de la época. Repitió fórmula y éxito unos años más tarde con temas como Voyage, voyage y Ella elle l'a, que también fueron fijos en las fiestas de aquellos años.

Los nostálgicos de la música disco de los años 90 y principios de los 2000 podrán disfrutar de Kate Ryan en directo en Los 90's Fest, un evento que se celebrará por primera vez en Olula del Río el sábado 30 de diciembre de 2023. Una fiesta "non stop" de 12 horas de éxitos en la nave polivalente para despedir el año por todo lo grande. La artista belga regresa a Almería, donde ya actuó en 2022 en el Solazo Fest.

Sensity World, Kriss Orue y un buen puñado de temazos rompepistas

Kate Ryan no estará sola en Los 90's Fest de Olula del Río. El cartel lo completan artistas como Sensity World, cuyo mayor éxito fue Get It Up, una canción que se convirtió en un himno para la mayoría de pubs y discotecas españolas en la época de la Ruta del Bacalao.

También actuará la valenciana Kriss Orue, famosa en la música dance de la época que alcanzó su mayor éxito en 1995 con Tonight.

Otras de las estrellas noventeras que actuarán en Olula son Scanners (su mayor éxito fue Pure, en el 95), Just Luis (con American Pie) y Dj's como Skudero (Pont Aeri), Javi Boss, Dicarlo (KKO), Rialto, Sr. Peli, Carlos Ruiz, Jesús Rizos, Luis DJ, Albert García, Jualu GS, Jero DJ, Sr. Gus, Chumbo y Aníbal Carrasco.

Precios de las entradas para Los 90's Olula Fest

Las entradas para el festival remember de Olula del Río se pusieron a la venta este lunes 20 de noviembre, en dos modalidades diferentes: general y VIP.

El precio de la entrada general es de 20€ más el 10% de gastos, es decir, de 22 euros. La entrada de la zona VIP, en placo con servicio propio de barra, cuesta actualmente 40 euros más gastos, es decir, 44 euros en total.

El precio de las entradas irá en aumento según se acerque la fecha del 30 de diciembre. Así, durante el mes de diciembre costarán 27,50 euros las entradas normales (gastos ya incluidos) y 55 euros las VIP. El mismo día del espectáculo también se podrán comprar en taquilla a un precio de 33 euros las normales y 66 las VIP.

Las entradas se pueden comprar a través de internet en la web de este enlace y en los siguientes puntos de venta físicos: