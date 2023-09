Bar Iceberg, una calurosa bienvenida

Los bares de barrio se consideran casi santuarios en las ciudades. No importa cuantos haya, siempre hay uno, el más especial, con el que el cliente entabla una entrañable relación y de esta manera se convierte en un lugar de referencia, para vecinos, amigos y familiares.

Esta descripción se ajusta perfectamente al Bar Iceberg, situado en la calle José Artés de Arcos, 30. Y pese a su frío nombre, es todo lo contrario. Cualquiera que se siente en una de sus mesas, recibirá una calurosa bienvenida, caracterizada por la simpatía y sincera sonrisa de sus camareros. No importa la hora que sea ya que, el bar comienza su funcionamiento muy temprano, a las 07:00 de la mañana para ofrecer a sus clientes más madrugadores unos exquisitos desayunos, y a medida que va avanzando el día, en el Bar Iceberg no se para. Entre los vecinos ya se ha convertido en un lugar de referencia para la hora del típico ‘tapeo’, por eso no es de extrañar que se pase a la hora que se pase por sus puertas, siempre habrá mesas ocupadas.

Pero no solo la cerveza fría y una amplia oferta de tapas caseras entre las que destaca el tabernero, la ensaladilla rusa, las salchichas al fino o su sabroso montadito de lomo, son su reclamo, ya que, el bar también ofrece un variado menú de raciones y platos combinados ideales para la hora de la comida y la cena.

En el tiempo que lleva abierto el Bar Iceberg, se ha ganado el cariño de sus clientes, quienes lo han convertido en un lugar de reunión y de celebración. Asimismo, es un sitio de referencia entre los vecinos del barrio, porque ya es ese sitio en el que sabes a quien te vas a encontrar.