5.000 prendas en una vivienda social de El Puche: cae el mayor punto de venta de ropa falsificada de Almería

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Policía Local de Almería ha desmantelado el punto activo más importante de distribución de productos falsificados con la intervención de casi cinco mil prendas de vestir y calzado deportivo que imitaban a más de medio centenar de marcas de reconocido prestigio. Un matrimonio con residencia en Huércal de Almería está siendo investigado por un delito contra la propiedad industrial al regentar desde una vivienda social en El Puche un almacén y establecimiento clandestino de venta al público. Un dispositivo de vigilancias discretas del inmueble que se iniciaba en noviembre del pasado año ha servido para comprobar sobre el terreno los movimientos de mercancía y analizar los envíos, una investigación policial que se ha complementado con el rastreo de fuentes abiertas, especialmente en redes sociales.

Desde sus perfiles en diferentes plataformas y en grupos cerrados de mensajería instantánea realizaban una oferta continuada de prendas falsificadas, difundiendo catálogos digitales con los que venían captando a compradores. Este canal de comercialización convirtió el domicilio en un punto de venta ampliamente conocido, especialmente entre adolescentes, que acudían tras concertar la adquisición de los productos. De los casi 5.000 productos falsificados, la mayoría son prendas deportivas, con casi mil zapatillas, pero también se han intervenido algunos bolsos y un reloj. En noviembre se interceptó un primer vehículo que transportaba ropa retirada del inmueble investigado. Ya en febrero, ante la sospecha de que pretendían vaciar el local, se estableció un operativo conjunto que culminó con la interceptación de dos vehículos cargados de mercancía y la posterior entrada y registro judicial de la vivienda, donde se localizó el grueso del material intervenido. Asimismo, fue bloqueado un envío gestionado a través de paquetería que contenía nuevo calzado falsificado.

El volumen de efectos incautados -muy superior al habitual en este tipo de actuaciones en la provincia- evidencia la dimensión de la red de distribución. Las prendas reproducían logotipos y diseños protegidos, comercializándose a precios sensiblemente inferiores a los oficiales. Las pesquisas también acreditaron que el inmueble utilizado como tienda clandestina tenía la consideración de vivienda social, destinada a residencia habitual, mientras que los investigados residían en otro domicilio, beneficiándose indebidamente de la ayuda pública de la Junta.

Además del matrimonio, una tercera persona también está siendo investigada por su colaboración con esta red de piratería en el transporte de la mercancía y las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Almería en funciones de guardia. La estrecha cooperación y coordinación entre la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Policía Local de Almería ha resultado determinante para desarticular este punto de venta ilícito y frenar la distribución masiva de productos falsificados en la provincia. Es la operación más grande contra un establecimiento de distribución de productos falsificados en Almería en los últimos años, si bien se han incautado mayores cantidades en interceptaciones de contenedores en el Puerto de Almería.

Operación conjunta de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Policía Local

La mayoría de las operaciones de Vigilancia Aduanera contra la propiedad industrial tienen lugar en las instalaciones portuarias con lotes importados desde China, Tailandia o Turquía. Allí se ubican grandes factorías que nutren a Europa de todo tipo de réplicas, como las camisetas de fútbol que se ofrecen por grupos de WhatsApp y llegan en cuestión de días. Las falsificaciones de hoy no solo copian el producto, sino que también lo hacen con el embalaje, las etiquetas e incluso los certificados de autenticidad.

Entre los años 2012 y 2024 se han incautado en la provincia 132.031 productos falsificados en actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales que se saldaron con más de 200 detenidos e investigados. Según la estadística del Ministerio del Interior, en 2024 fueron 15 las operaciones (y 13 investigados) en las que se incautaron 2.177 objetos, 696 de marroquinería y complementos, 574 de calzado, 309 de textil y 212 joyas/relojes.

Estadística provincial 2012-2014 132.031 productos falsos La estadística provincial de objetivos intervenidos es la siguiente: 2.177 en 2024, 1.007 en 2023, 2.450 en 2022, 2.518 en 2021, 56.428 en 2020, 583 en 2019, 2.701 en 2018, 10.971 en 2017, 977 en 2016, 6.031 en 2015, 2.298 en 2014, 34.404 en 2013 y 9.487 en 2012. 205 personas detenidas e investigadas Vigilancia Aduanera y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado y detenido en la provincia por los delitos contra la propiedad industrial a 13 personas en 2024, 14 en 2023, 21 en 2022, 15 en 2021, 2 en 2020, 9 en 2019, 44 en 2018, 15 en 2017, 14 en 2016, 19 en 2015, 10 en 2014, 13 en 2013 y 16 en 2012.

En España en el último año se requisaron 6,1 millones de productos falsos que habrían alcanzado un valor aproximado de 251,5 millones en 1.578 operaciones en las que fueron detenidas e investigadas 1.458 personas. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas recuerdan que las infracciones de derechos contra la propiedad industrial tienen consecuencias nefastas para la economía y la sociedad al reducir las ventas de productos legítimos y destruir miles de puestos de trabajo directos.

Además de la competencia desleal, suponen un riesgo sanitario para los consumidores al no cumplir los estándares de seguridad, normas de fabricación y calidad, salud y protección ambiental. En ese contexto, se vienen dado pasos en firme contra la piratería y falsificaciones al consolidar institucionalmente la histórica colaboración de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un protocolo para la formación de los agentes en actividades relacionadas en la lucha contra los delitos de propiedad industrial, así como para su investigación y la publicación de estudios sobre estas actividades ilícitas que sustentan a las principales redes delictivas internacionales.