“Abogada de familia, una mirada íntima al corazón de la justicia”

Nos conocimos hace un mes cuando entrevistaba al Vicario de la Diócesis. Me la presentó como ‘abogada de La Rota’, algo que me llamó la atención. ‘Entrevista a la vista’, pensé. Y el desayuno con ella da, no ya para una, sino para dos ó tres, tal es su locuacidad y lo interesante de sus opiniones.

–’Juicios tengas y los ganes’...

–¡Ja, ja, ja! No deja de ser un dicho malintencionado. Yo soy especialista en Derecho de Familia y puedo asegurarte que me tocan experiencias vitales bastantes desagradables, como son las separaciones de parejas. Bueno, pues en todo momento intento ayudar a mi cliente en el difícil trance que vive, hago todo lo posible por resultarle cercana, llegar a su corazón, hacerlo consciente de su situación y servirle de ayuda.

–Es decir, que de ‘picapleitos’, nada...

–¡Ja, ja, ja! No, en absoluto. Sería de mala profesional y persona el aprovecharse de momentos tan difíciles como una separación para sacar beneficio económico. Además, soy abogada de La Rota y bastantes de los casos que llevo son gratuitos ante la imposibilidad de ambos por hacer frente a los gastos que suponen una nulidad matrimionial.

"El abogado debe tener vocación de ayudar a las personas, llegar al fondo de su alma, comprenderlas”

–Muy amplio veo tu currículum...

–Bueno, tras estudiar en Las Jesuitinas en Almería, me fui a Madrid a estudiar Icade, al colegio mayor de la misma orden. Aquello me resultó muy enriquecedor ya que estaba con muchas compañeras en la misma situación personal y con los mismos problemas que yo y nos apoyábamos muchísimo. Recuerdo las fiestas, las juergas pero también las muchas horas de estudio y trabajo personal y en grupo.

–Te licencias en Derecho de Familia y te quedas en Madrid.

–Sí, en un despacho en el que era pasante. Allí pasé dos años muy enriquecedores; pero a mi me tiraba Almería y, tras casarme, abrí aquí mi despacho profesional sin por ello renunciar al de Madrid. Aquello fue en el año 2003.

"Los motivos más frecuentes de las separaciones son la falta de comunicación entre las parejas”

–Pero te debe parecer poco y sigues estudiando....

–¡Ja, ja, ja! En el Tribunal Apostólico me especialicé en Derecho Canónico para ser Abogada Rotal y poder ejercer en toda España. De siempre he tenido vocación de ayudar a quien lo necesite, de llegar al corazón de las personas para aliviar en lo posible el amargo trance de su separación.

–Oye, ¿y por qué se separan las parejas?

–Pues mira, el 90% lo hacen por defectos y vicios, es decir, falta de madurez al casarse y evoluciones distintas y distantes cuando llegan a la madurez y no tienen nada que decirse. También es frecuente las exclusiones, cuando, por ejemplo, uno quiere tener hijos o viajar mucho y el otro no. Son argumentos que la Iglesia acepta para la nulidad matrimonial ya que ella no acepta la separación o el divorcio.

–¿Qué le pasó a aquella pareja en su viaje de novios?

–¡Ja, ja, ja! Pues no te lo creerás pero vinieron ambos a mi despacho y me dijeron que querían separase porque no se aguantaban. No llegaron ni a estrenar su casa. Otro caso curioso fue el de una mujer que estaba en el despacho por su divorcio y de pronto se levantó: ‘Es que he quedado con mi marido para decorarle su nueva casa, que él tiene muy mal gusto para esas cosas’.

–Y recién acabada con 22 años...

–Había jueces que preguntaban en la sala por el abogado del acusado ya que siempre he tenido aspecto bastante juvenil.

–Rosa, me tienes que contar aún tus hobbies...

–De siempre me ha encantado leer; con 13 ó 14 años leí Crimen y Castigo y no he parado todavía. El mar es una necesidad para mí; mira qué imagen tengo en el despacho (ver foto). Con frecuencia alquilamos un barco y nos vamos las amigas a pasear por ahí. Tengo también una afición que sé que compartimos: los toros. Soy una fija de los festejos de Almería, en la meseta de toriles con mi traje de gitana en compañía de mis hijos. Me encantan Roca Rey y Morante... cuando él quiere.