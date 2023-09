Abogados y procuradores mutualistas protestan por unas pensiones dignas

Abogados y procuradores mutualistas se han concentrado este jueves ante la Ciudad de la Justicia de Almería para reclamar unas pensiones dignas y no “las paupérrimas rentas vitalicias” que aseguran percibirán tras años de pagos a la Mutualidad de la Abogacía.

La letrada Susana Castillo ha explicado a los medios que los mutualistas se encuentran en una “situación penosa, muy complicada”, y ha reclamado que los “poderes públicos” actúen para que puedan tener una jubilación digna.

“La mayor parte de los compañeros no han podido elegir. Hay otros que sí han elegido, pero los colegios no han informado debidamente desde nuestro punto de vista y ahora nos encontramos en una situación en la que, al no haber podido elegir, hemos hecho unas aportaciones que, según la Mutualidad, a su juicio, son insuficientes”, dice.

“Hemos trabajado toda la vida, hemos cotizado todos estos años y la respuesta final es que quedan unas jubilaciones bajísimas, muy por debajo incluso de la no contributiva y es una injusticia que ha de resolverse. Estamos poniendo los mecanismos y pedimos lo que sería una pasarela, es decir, que el régimen general del RETA nos permita incorporarnos con nuestras cotizaciones y aportando nuestro capital”, añade.

Los afectados han leído asimismo un comunicado en el que mantienen estar "atrapados en un sistema de cotización alternativo al Régimen de Autónomos (RETA)”.

Aseguran que se niegan a ser “condenados” tras una vida de “servicio a la sociedad”, en la que han pagado “religiosamente” las cuotas exigidas por la Mutualidad, y afirman que no permitirán que este órgano y la “abogacía institucional, como cooperadora necesaria”, sigan “mirando hacia otro lado”.

Por ello, exigen mejoras fiscales en fase de jubilación, ya que el actual tratamiento fiscal otorgado a sus aportaciones es el “mismo que el dispensado a un simple plan de pensiones complementario, cuando realmente se tratan de una aportaciones obligatorias”.

También piden la posibilidad de traslado al RETA. “A la vista de lo acontecido, resulta evidente que hemos quedado atrapados por un instrumento y mecanismo del sistema financiero no adecuado para satisfacer las necesidades económicas inherentes a la jubilación y vejez de las personas”, aseveran.

Por último, solicitan mejoras en la compatibilidad cobro de pensión y ejercicio profesional. “Muchos abogados, incluso con la implementación de las medidas propuestas, van a tener la necesidad de compatibilizar el cobro de sus exiguas pensiones con el ejercicio profesional, aunque sea en una modalidad reducida, siendo necesaria la adopción de mejoras en tal sentido”, concluyen.