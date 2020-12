Absueltos tres agentes de Medio Ambiente de Almería: No hubo humillación

El abogado de los investigados afirma que son ellos los que han sido acosados durante años

El exmagistrado y actual abogado Vicente Tovar, que ha ejercido la defensa de los agentes acusados, sostiene que han sido ellos los “acosados” por el denunciante durante años. “Ha estado denunciado asuntos que no tienen ni pies ni cabeza. El juicio no tenía que haberse celebrado, se tenía que haber archivado incluso durante la instrucción”, asevera el letrado en declaraciones a este periódico, apostillando que el fallo original “salió de calle y la Audiencia ha dictado una contundente sentencia”.

Tovar apunta a una “ojeriza” previa por parte del denunciante a uno de los acusados, una “manía”que posteriormente derivó hacia “los otros dos investigados, cuando prácticamente ni tenía relación con ellos”. Insiste en que uno de los acusados ni era superior jerárquico y que con los otros no tenía relación. “Con uno, dice que no ha tramitado una solicitud y con esa tontería se monta un delito de acoso. Ni estaban en la misma oficina, ni en el mismo pueblo”, asevera.

“Es una persona que se lleva mal con el resto de compañeros. Además, durante tres o cuatro años se ha filtrado mucho a la prensa, informaciones en las que ellos (los acusados) aparecen siempre como presuntos autores de un acoso laboral”, afirma.

Lamenta de nuevo que en instrucción no se parase una denuncia que “en sí misma no era nada, tonterías con mentiras”. “Que si el coche no se lo dejaban a él y a otros sí. En el juicio se ha demostrado que todo lo que decía era mentira”, mantiene. “Este caso no era complicado. Al final, el instructor instruye pero si se ve claro que no hay un mínimo de prueba, se debe sobreseer para que no llegue a juicio. A veces fallan esos filtros”, dice.

Aunque considera que “esta persona ha quedado en su sitio”, advierte que sus clientes “lo han pasado muy mal”, aún ahora que ya ha “terminado por fin esta pesadilla”y se hace “un poco de justicia”con estos fallos en los que se ha mostrado “la falta de credibilidad del denunciante y la que sí tienen los denunciados, con datos objetivos”.