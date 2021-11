Absuelven en Almería a un padre acusado por golpear en el glúteo a su hija para reprenderla

La juez considera que "se trata de un simple acto de represión de una conducta previa impropia, de un cachete que no ha provocado lesión, propinado por el acusado a su hija en una situación aislada y puntual, que no merece en este supuesto, considerando el contexto y la forma en que se ha producido y, en particular, la acción realizada por la propia hija, reproche punitivo y sanción penal"