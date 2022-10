Aguadulce, ¿el municipio 104 de Almería?

En Almería hay 103 municipios. Algunos son pequeños, como Benitagla, que con sus 59 habitantes (a enero de 2021), era el municipio con menos habitantes de Andalucía.

Otros son muy extensos, tanto en área como en población, ya que agrupan una gran variedad de localidades. Es el caso de Níjar, que incluye desde San José hasta Agua Amarga, Campohermoso o El Barranquete. También el municipio de Almería, que se extiende desde La Garrofa en El Cañarete hasta Cabo de Gata, a unos 40 minutos en coche.

Al existir municipios que aglomeran tantas localidades distintas, se dan casos curiosos como el de Aguadulce, que con sus 30.102 habitantes es la localidad más grande de la provincia sin ayuntamiento propio, ya que pertenece a Roquetas de Mar.

De hecho, si fuera un municipio independiente, sería el 5º más grande de Almería, situándose entre otros dos grandes de la provincia: Vícar (27.398) y Níjar (31.458).

Dicho de otro modo, Aguadulce tiene más población que 99 de los 103 municipios de Almería (el 96%). Si juntásemos los 58 municipios menos poblados de Almería, aún sumarían menos población que Aguadulce.

Y si nos fijamos en los núcleos de población (cada localidad en que se divide un municipio), vemos que Aguadulce y Campillo del Moro (que ambos forman lo que conocemos como Aguadulce) se encuentran en la posición 5ª y 8ª por número de habitantes, respectivamente.

No obstante, una localidad puede obtener cierta autonomía sin necesidad de formar un municipio independiente. Es lo que se conoce como Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) y de las que en Almería solo existe una: Fuente Victoria (288 habitantes), que pertenece a Fondón y cuenta con un alcalde pedáneo propio. En su momento también lo fue Balanegra, hasta su escisión de Berja.

Algo poco conocido es que existen partidos políticos que abogan por la escisión de Aguadulce de Roquetas de Mar como «Aguadulce en Marcha» o el «INDAPA» (que en algunas legislaturas ha obtenido representación). La pregunta es: ¿cuentan con un gran respaldo en Aguadulce?

Para responder esta pregunta, he descargado los resultados de las municipales de 2019 y he tomado solo las secciones censales de Aguadulce. El resultado es que un 15% de los votos en Aguadulce fueron a partidos a favor de la escisión. Si bien, al no haber encuestas al respecto, es difícil conocer la opinión real de sus habitantes.

Para acabar, una curiosidad sobre Aguadulce: fue el primer Centro de Interés Turístico de España en 1964.

Y otra curiosidad más sobre nuestra provincia: en Almería capital, al final de la Rambla, hay una fuente que podríamos decir que está «desactualizada». Su nombre es «Fuente de los 102 pueblos», pero… ¿no habíamos quedado en que había 103 municipios? Resulta que la fuente es anterior al nacimiento del municipio más joven, Balanegra, que se separó de Berja en 2015 convirtiéndose, así, en el número 103.

La pregunta que nos podemos hacer ahora es… ¿llegará Almería a tener 104 municipios algún día? Y si es así, ¿cuál será…?