Almería se libra de restricciones extra por parte de la Junta

La Junta de Andalucía no ha adoptado finalmente ninguna medida específica para la provincia de Almería, más allá de las que son comunes para todos los andaluces: cierre perimetral de la comunidad, toque de queda de 23:00 a 6:00 horas, cierre de hostelería a las 22:30 horas y límite de seis personas en reuniones. Medidas vigentes, por el momento, hasta el 9 de noviembre.

A pesar de que la incidencia del coronavirus sigue creciendo sin parar en la zona norte de la provincia, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no anunció el cierre específico de ninguna localidad almeriense ni la realización de cribados masivos de test. No obstante, no se descarta que puedan dictarse en próximos días, sobre todo viendo cómo evolucionan los contagios en Huércal-Overa, Vélez-Rubio, María o Albox, entre otras.

Este miércoles la provincia sumó 195 nuevos casos positivos (187 si se cuentan solo los procedentes de pruebas diagnósticas de infección activa, es decir, PCR y test de antígenos). Por zonas, el mayor número de nuevos casos se dio en el Distrito Sanitario del Poniente, con 68 positivos. Pero donde más crece la incidencia, y ya es algo constante, es en el Distrito Sanitario Norte, que acumula 66 positivos más en las últimas 24 horas. Por su parte, el área sanitaria de la capital sumó algunos menos: 59 positivos.

La incidencia en los últimos 14 días en la zona norte de la provincia ya es de 489,9 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa muy preocupante. En el área de la capital es de 210,9 y en el Poniente de 204,8.

De hecho, ya hay 14 municipios almerienses por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Todos ellos excepto uno, Nacimiento, son del Distrito Sanitario Norte: Bacares (7317,1), María (2019,4), Los Gallardos (1789,5), Vélez-Rubio (1189,9), Chirivel (951,1), Huércal-Overa (721,5), Lubrín (677,0), Armuña de Almanzora (662,3), Nacimiento (606,1), Vélez-Blanco (577,7), Antas (565,7), Albox (559,1), Fines (529,1) y Bédar (514,9).

Además, hay otras dos localidades rozando esa cifra: Vera (492,3) y Cuevas del Almanzora (490).