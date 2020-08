La segunda ola de coronavirus que está viviendo la provincia de Almería ha provocado un aumento del número de fallecimientos relacionados con la COVID-19. Si durante todo el mes de junio y julio no hubo una sola muerte, en agosto ya han fallecido once personas contagiadas por el coronavirus. Aunque esto no quiere decir que la causa última del deceso sea la enfermedad respiratoria que provoca, ya que en la mayoría de los casos eran personas de avanzada edad con otras patologías. No obstante, hay que recordar que el Ministerio de Sanidad contabiliza todos los fallecidos con una prueba PCR positiva.

Desde el sábado 8 de agosto la Junta de Andalucía ha notificado once muertes en personas positivas por coronavirus en la provincia: cuatro en Almería capital, tres en Roquetas de Mar, otras tres en El Ejido y una en Níjar.

19 municipios han perdido a vecinos por la pandemia Las 64 muertes contabilizadas hasta el momento se han producido en 19 municipios almerienses. Almería capital y Roquetas de Mar han perdido a 15 vecinos cada una, mientras que en El Ejido han fallecido siete. En Albox, Macael y Dalías han muerto tres personas. Dos en Íllar, Huércal-Overa, Vera, Vícar y Níjar. Y también han muerto vecinos de Almócita, Huércal, Cuevas, Gérgal, Líjar, Vélez Rubio, Purchena y Adra.

Sin embargo, la mortalidad es muy inferior a la registrada a finales de marzo y en abril. Desde el 21 de marzo —fecha de la primera muerte por COVID-19 en la provincia— hasta el 20 de abril fallecieron 43 personas infectadas por el SARS-CoV-2.

A día de hoy, las cifras oficiales de la Junta de Andalucía señalan que Almería acumula 64 muertes con diagnóstico positivo de COVID-19. Eso supone que han fallecido el 1,7% del total de los casos diagnosticados. Es el porcentaje más bajo de toda Andalucía, donde la media es de 5,2% de muertes sobre el total de casos positivos. Jaén, con un 8,4% de fallecidos, es la provincia con peores cifras.

Pero no solo eso, sino que Almería también es la provincia andaluza con una menor tasa de mortalidad, es decir, el número de fallecidos por cada 100.00 habitantes. Tiene una tasa de 8,9 fallecidos por cada 100.000 personas, mientras que la media de la comunidad autónoma es de 17,5. Granada es la que sale peor parada, pues el coronavirus ya se ha cobrado la vida de 31,9 personas de cada 100.000 granadinos.

La edad media aproximada de los 64 fallecidos hasta el momento en Almería es de 78 años y la mayoría han sido varones: 42 hombres y 22 mujeres. No obstante eso no quiere decir que solo fallezcan personas mayores, ya que también murió una mujer de entre 25 y 29 años y ocho hombres de 45 a 64 años (el Instituto de Estadística no ofrece las edades exactas, sino por tramos).