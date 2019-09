Ana Julia quiso inculpar a su ex pero el tiro le salió por la culata

Patricia sospechó de Quezada cuando encontró la camiseta en Las Negras

No sólo la Guardia Civil activó todas las alertas con el hallazgo de la camiseta. La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, también sospechó de ella, según apuntó el jefe del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Guardia Civil de Almería. El guardia civil, que fue además el enlace de la familia con este cuerpo durante la búsqueda, ha señalado que a Ramírez “no le cuadraba lo de la camiseta, dijo que ella (Quezada) no vestía al niño, y que eso de que olía a Gabriel no lo podía saber, que le generaba sospechas, que veía que no podía ser así”.

Ha mantenido además que Quezada no mostró “ningún tiempo de arrepentimiento y, desde luego, tuvo ocasiones”, y que no colaboró o confesó nada, sino “justo lo contrario, señalar a su expareja derivó, aunque no la creyéramos, en que tuviéramos que investigarlo”.

El sargento primero añadió que nunca reconoció ante él que hubiese matado al niño en el mismo lugar en el que lo enterró, e insistió, también en calidad de secretario que auxiliaba al instructor de las diligencias, que desde el primer momento intentó inculpar a su exmarido.

Concretó que ya el mismo 28 de febrero de 2018, día siguiente a la muerte de Gabriel, ya “salió la figura” de este varón y que la acusada “dice que tiene una expareja, que terminó mal con ella porque no había aceptado la ruptura de la relación”.

Subrayó que el día dos intentó exculparse en caso de que el Servicio Cinológico hubiese encontrado alguna señal de Gabriel en su coche, aunque la prueba dio resultado negativo, y que ese mismo día ya le dijo por teléfono que se había encontrado con su expareja y “tenía una furgoneta blanca aunque ella no lo sabía”.